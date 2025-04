Wybierz te produkty, które najbardziej przypadną ci do gustu lub skorzystaj z niezwykłych właściwości wszystkich włączając do swojego jadłospisu odrobinę każdego z nich.

1. Zielone warzywa

Są niezbędne dla wzrostu włosów. Najcenniejsze są te, które mają najciemniejszy odcień – szpinak, brokuły, zielona papryka, jarmuż. Są nasycone aminokwasami niezbędnymi do powstania prawidłowej struktury pojedynczego włosa. Są bogate w wit. A, C, E i K, które również mają pozytywny wpływ na kondycję włosów. Ich zaletą jest to, że są zdrowe dla całego organizmu i możesz się zajadać nimi bez ograniczeń.

2. Eliksir piękności

Czyli letnia woda z plasterkiem cytryny i łyżeczką miodu. Pij ją każdego dnia rano, tuż po przebudzeniu. Poprawisz nawilżenie skóry i usprawnisz usuwanie toksyn z organizmu. To wpłynie także pozytywnie na kondycję włosów.

3. Pestki dyni

Piękny wygląd włosów zależy w dużej mierze od wit. B. Poprawia mikrokrążenie w skórze głowy, dotlenienie i odżywienie cebulek włosowych. Jedz co dzień garść pestek dyni, w której jest jej mnóstwo. Dodatkowo zawierają wit. C, która jest naturalnym silnym przeciwutleniaczem i reguluje pracę gruczołów łojowych.

4. Pyłek kwiatowy

Jest bardzo bogaty w proteiny (stanowią ponad 30 proc. jego masy), które sprawiają, że włosy pięknie błyszczą. Ma silne właściwości antyutleniające, zawiera cenne dla włosów minerały i witaminy. Dodawaj płaską łyżeczkę pyłku do któregokolwiek posiłku, np. do płatków z jogurtem na śniadanie.

5. Nasiona chia

Szałwia hiszpańska wytwarza niewielkie nasionka bogate w kwasy omega 3, które poprawiają mikrokrążenie i odżywiają cebulki włosowe. Ich działanie przeciwutleniające wzmacnia włosy zapobiegając ich uszkodzeniom przez czynniki zewnętrzne. Jak je jeść? Wystarczy zalać 3 łyżeczki nasion mleczkiem migdałowym na noc, a rano zjeść pyszny pudding.

Ewa Adamiak

