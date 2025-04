Fot. Fotolia

Obecność witamin i minerałów w naszej diecie jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niestety często zapominamy, że sposób w jaki się odżywamy i to co jemy ma również ogromny wpływ na wygląd i stan naszych włosów. Dlatego warto jeść takie produkty, które wzmocnią włosy od wewnątrz. Co zatem jeść? Mleko, wątróbka, świeże owoce, zielone warzywa, ryby, jajka czy orzechy to jedne z wielu produktów, które zawierają właściwe składniki odżywcze i elementy.

Polecamy: Dieta na zdrowe włosy i paznokcie

Reklama

Zdrowa dieta - witaminy i minerały dla włosów

1. Witamina A – jej niedobór może skutkować suchymi i łamliwymi włosami; występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego, np. w wątróbce, tranie, mleku i innych produktach mleczarskich oraz w tłustych rybach.

2. Witaminy z grupy B – występują w wielu produktach, np. w mleku, wątróbce, jajkach, rybach, drożdżach, ciemnym ryżu oraz w różnych owocach: arbuzach, bananach czy grejpfrutach; witamina B7 zapobiega łojotokowi oraz wzmożonej aktywności gruczołów łojowych; jej niedobór skutkuje wypadaniem włosów, łuszczeniem się naskórka, łupieżem czy tłustą skóra; z kolei niedobór witaminy B9 przyśpiesza siwienie włosów; braki witaminy B12 powodują nadmierne wypadanie włosów.

3. Witamina C – stymuluje przepływ krwi, a tym samym zwiększa dopływ składników odżywczych do cebulek włosów; witamina C znajduje się w świeżych owocach, ale również w kiszonej kapuście, natce pietruszki czy w czarnej porzeczce.

4. Witamina E – nazywana witaminą młodości, jej niedobór często powoduje wypadanie włosów; wytwarzana jest tylko przez rośliny dlatego znajdziemy ją przede wszystkim w olejach, ale również w orzechach czy liściach zielonych roślin: sałaty, szpinaku i kapusty.

5. Cynk – odpowiedzialny za zdrowe włosy oraz ich dobrą kondycję; źródłem cynku jest chude mięso oraz w ryby, znajduje się też w roślinach strączkowych np. fasoli, grochu czy bobie.

6. Magnez – jego niedobór ma duży wpływ na wypadanie włosów, odpowiada również za kruchość i nadmierną suchość struktury włosa; ten minerał znajduje się m.in. w kaszy gryczanej i ciecierzycy.

7. Miedź – niedobór może przyspieszać proces starzenia oraz siwienia włosów, z kolei nadmiar może być toksyczny; miedź występuje m.in. w orzechach, nasionach słonecznika, pestkach dyni oraz zielonych warzywach.

8. Żelazo – ma wpływ na prawidłową budowę włosa, a jego niedobór może powodować kruchość, łamliwość czy nadmierne wypadanie włosów; produkty, które są bogatym źródłem żelaza to wątróbka, mięso indyka i kurczaka, fasola, lub zielone warzywa liściaste.

Reklama

Dieta i kosmetyki to najlepsze połączenie

Niestety nie zawsze uda się nam zaplanować i skrupulatnie skontrolować to, co zjemy. Błędy żywieniowe często wpływają niekorzystnie na nasze włosy. Picie dużej ilości kawy czy herbaty, jedzenie fast foodów, częste spożywanie alkoholu, nadmiar cukru to częste błędy, których nie zawsze jesteśmy w stanie uniknąć. Dlatego warto również wspomagać się kosmetykami do włosów, które podobnie jak pożywienie wzmocnią ich strukturę, ale od zewnątrz.