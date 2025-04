Biust to symbol kobiecości, któremu często przyglądamy się dopiero wtedy, kiedy przymierzamy kostium kąpielowy. Na jego kształt masz niewielki wpływ – dziedziczysz go. Wielkość piersi zmienia się razem z wagą (gdy tyjesz lub chudniesz) i wahaniami hormonalnymi (w czasie dojrzewania, ciąży, menopauzy).

Biust składa się z tkanki tłuszczowej, gruczołów i naczyń krwionośnych. Nie ma w nim mięśni, które można by wzmocnić ćwiczeniami. Podtrzymuje go tylko skóra. I właśnie o to delikatne "rusztowanie" warto zadbać:

Ujędrniaj i nawilżaj

Codziennie wmasuj krem lub balsam, który zapewni skórze elastyczność i głęboko ją nawilży. Nakładaj kosmetyk do 5 min po prysznicu, wtedy skóra jest lekko rozgrzana i rozpulchniona – lepiej go wchłonie. Sięgaj po preparaty stworzone specjalnie do pielęgnacji piersi, z aktywnymi wyciągami roślinnymi (algi, soja, centella asiatica, kigelia africana), kolagenem i proteinami oraz witaminami.

Trzymaj się prosto

Siedź i chodź wyprostowana. Śpij na wałku lub "jaśku", najlepiej na wznak. Uchronisz biust przed zgniataniem.

Podtrzymuj bielizną

Zadbaj o dobry biustonosz. Pamiętaj, że co jakiś czas powinnaś się dokładnie wymierzyć. Za mały stanik uciska piersi, za duży nie podtrzymuje ich prawidłowo.

Uwierz w zioła

Niektóre zioła (np. kozieradka, mniszek lekarski, szyszki chmielu, rzeżucha czy szałwia) powodują zwiększenie ilości żeńskich hormonów (estrogenów). Te zaś mają bezpośredni wpływ na rozmiar biustu. Pierwsze efekty kuracji zauważysz jednak dopiero po kilku tygodniach regularnego stosowania wybranego ziela. Dodawaj je potraw lub pij w postaci naparu raz dziennie.

Ewa Adamiak

