Ujędrniające kremy do biustu robią prawdziwą furorę. I nic dziwnego, przecież każda z nas marzy o idealnych piersiach. Na kosmetycznym rynku aż roi się od specjalistycznych kosmetyków - jednak, który wybrać? Sprawdź naszą listę TOP 9 ujędrniających kremów do biustu.

Jak wybrać krem do biustu?

Oczywiście najważniejszy jest skład. W kremie ujędrniającym do biustu powinny znaleźć się nie tylko oleje roślinne takie jak: olejek arganowy, olejek ze słodkich migdałów, masło shea czy olejek jojoba, które nawilżają i odżywiają skórę, ale także (jeśli nie przede wszystkim) specjalistyczne kompleksy i ekstrakty dedykowane wyłącznie poprawie jędrności i elastyczności skóry biustu.

Kosmetyki przeznaczone do tej partii skóry nie tylko pozytywnie wypływają na kondycję biustu, ale również zapobiegają powstawaniu rozstępów i rozjaśniają już istniejące.

Jak stosować ujędrniający krem do biustu?

Kremu ujędrniającego do biustu warto używać od 25. roku życia, kiedy skóra zaczyna powoli tracić swoją jędrność. Wskazaniem jest również zmiana diety, która może przyczynić się do szybkiego spadku masy ciała.

Krem do biustu obowiązkowo stosuj w okresie ciąży i karmienia - skóra narażona jest wtedy na nadmierne rozciąganie, przez co staje się zdecydowanie mniej elastyczna. Uwaga! Zwracaj uwagę na skład, bo nie wszystkie kosmetyki nadają się dla kobiet ciężarnych (zobacz listę składników, których powinnaś unikać w czasie ciąży).

W stosowaniu kremów ujędrniających do biustu (zresztą podobnie jak kremów na cellulit) najważniejsza jest regularność. Tylko sumienne stosowanie tego typu kosmetyków przyniesie pożądane efekty - po 2-3 miesiącach powinnaś zauważyć pierwsze rezultaty.

Pamiętaj, by aplikację kremu rozpoczynać od dołu piersi kierując się ku górze, a następnie wykonując ruchy pionowe przez dekolt aż do szyi. Do masażu możesz wykorzystać specjalną szczoteczkę dedykowaną tej partii ciała (ma przyjemniejsze włosie i jest zdecydowanie mniej szorstka od szczotek do szczotkowania ciała na sucho).

Efekty stosowania ujędrniającego kremu do biustu

Skóra po regularnym stosowaniu kremów ujędrniających staje się zdecydowanie bardziej gładka i nawilżona. Znacząco poprawia się jej jędrność i elastyczność.

Niektóre z kosmetyków mają dodatkowo działanie rozjaśniające (co pomaga pozbyć się przebarwień posłonecznych i rozstępów) oraz działanie przeciwstarzeniowe.

