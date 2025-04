1. Gra miejska.

To świetna propozycja dla ciekawskiego poszukiwacza przygód. Stanowi połączenie zabawy i nauki. Przypomina trochę podchody. Trzeba poruszając się po wytyczonej trasie odnaleźć ukryte miejsca, wykonać zadania, itp.). Niemal w każdym mieście można znaleźć ciekawe oferty.



2. Escape room.

Robi prawdziwą furorę. To rodzaj gry logicznej. Trzeba się wykazać sprytem, umiejętnością logicznego myślenia, spostrzegawczością. Uczestnicy zostają zamknięci w pokoju, z którego muszą się wydostać w określonym czasie. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy rozwiążą wiele zagadek, znajdą ukryte wskazówki czy przedmioty, a czasem wykażą się zręcznością. Uczestnicy zabawy mają do wyboru różne propozycje, np. komnatę zbrodni, grobowiec egipski, pokój rycerski, więzienną celę lub chatę Baby Jagi. Emocje potrafią sięgać zenitu. W Warszawie jest do wyboru niemal 100 pokoi, w innych miastach wciąż ich przybywa.



3. Tunel aerodynamiczny.

W nim można spełnić marzenie o lataniu. Symuluje swobodne unoszenie się w powietrzu. Urządzenie przypomina szklany tunel. Ma zamknięty obieg powietrza, a wentylatory dużej mocy wytwarzają strumień powietrza o prędkości 310 km/h. Mogą w nim "latać" dzieci od 5 roku życia.



4. Park trampolin.

Są w nim nie tylko różnego rodzaju trampoliny ale też basen z gąbkami, ścieżki akrobatyczne, rampy snowboardowe. Dzieci wspaniale rozładują tu energię i wyskaczą się do woli.

Małgorzata Świgoń