Ćwiczenia na basenie to doskonała alternatywa dla osób mających problem ze stawami, a także dla tych, którzy chcą schudnąć. Dzięki sile wyporu wody ciężar ciała zmniejsza się o nawet 70%! Właśnie z tego powodu ćwiczenia w wodzie może podjąć każdy - nawet osoby otyłe lub kobiety w ciąży.

Dlaczego warto ćwiczyć w wodzie?

Przede wszystkim dlatego, że każda forma ruchu jest lepsza od braku ruchu. Jeśli jesteś ograniczona ze względu na swój stan zdrowia, cierpisz na osteoporozę, przed laty nabawiłaś się potężnej kontuzji, ta alternatywa jest właśnie dla ciebie. Bez względu na twój wiek!

Ćwiczenia w wodzie podnoszą ogólną wydolność organizmu, pobudzają krążenie, usprawniają pracę organów wewnętrznych, rozwijają mięśnie szkieletowe organizmu, a także - co dla niektórych najważniejsze - pozwalają skutecznie i szybko schudnąć.

Jakie ćwiczenia wykonywać na basenie?

1. Pływanie



W trakcie pływania używasz nie tylko mięśni nóg, ale również poruszasz całą górną częścią ciała, co doskonale wpływa na jędrność twoich piersi, buduje siłę mięśni okalających kręgosłup, a także rozwija mięśnie barków i ramion. Najkorzystniej, jeśli będziesz chodzić na basen 3 razy w tygodniu, a jeden trening będzie trwał od 20 do 30 minut. Nie musisz się spieszyć! Wolne tempo szybciej spala tkankę tłuszczową i podkręca metabolizm.

2. Marsz w wodzie

W ten sposób wzmocnisz mięśnie nóg, łydek i ramion. Najważniejsze, byś podczas tego ćwiczenia była zanurzona po szyję w wodzie. Jeśli możesz, zamiast marszu możesz spróbować biec, ale będzie to o wiele trudniejsze :) Podczas stawiania kolejnych kroków nie zapominaj o ruchach rąk - dzięki niemu spalisz o nawet 25% kalorii więcej!

3. Wymachy nóg w przód i w bok

Przy tym ćwiczeniu stań w wodzie sięgającej do wysokości piersi i wykorzystaj krawędź basenu do przytrzymania się. Teraz na zmianę wykonuj wymachy nóg do boku (3 serie po 20 powtórzeń) oraz w przód i w tył (3 serie również po 20 powtórzeń). Ćwiczenia powtórz na obie nogi. Pamiętaj, by w trakcie każdego powtórzenia mocno napinać mięśnie nie tylko nóg, ale i brzucha.

4. Zataczanie kręgów nogami

Choć ćwiczenie wykonujesz poprzez ruch nóg, wpływa ono doskonale na dolne mięśnie brzucha! Oprzyj się o krawędź basenu, chwyć ją rękoma i delikatnie się podciągnij. W tej pozycji zegnij nogę w kolanie i wykonuj pod wodą krążenia najpierw do zewnętrznej, a później do wewnętrznej strony. Zrób 3 serie po 20 powtórzeń na każdą nogę. W trakcie ćwiczeń pilnuj, by plecy były proste.

5. Podskoki

Ćwiczenie to polega na przeskakiwaniu z jednej nogi na drugą w wodzie sięgającej do wysokości ramion (3 serie po 30 przeskoków). Jeśli chcesz, do przeskoków możesz dołączyć ruch rąk - wyprostuj ręce w łokciach, rozłóż je na boki i zataczaj małe, ale szybkie okręgi. W ten sposób wyrzeźbisz nie tylko mięśnie nóg i pośladków, ale również ramiona!

