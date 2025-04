Przebarwienia cery najczęściej pojawiają się na twarzy, dekolcie i dłoniach. Przyczyną mogą być promienie słońca, a także zaburzenia hormonalne (przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, ciąża, menopauza), niektóre leki (reagują na słońce) lub trądzik.

Reklama

1. Zapobiegaj

Działaj prewencyjnie. Dzięki temu w przyszłości będziesz mieć mniej plamek na skórze. Chroń się przed słońcem – promienie UV już dawno znalazły się na czarnej liście urody. Nawet gdy są chmury docierają do skóry i niszczą jej komórki. Proces ten nazywa się fotostarzeniem. Jego efektem są m.in. zmarszczki, przesuszenie naskórka i właśnie zaburzenia pigmentacyjne. Nawet jesienią i zimą, kiedy słońce jest słabsze, warto używać kosmetyków z filtrem UV. Wystarczy SPF 6-10, aby uniknąć kłopotów w przyszłości. Ciemne plamki to częste ślady po wypryskach. Tworzą się m.in. wtedy, gdy próbujesz stan zapalny leczyć słońcem, wyciskasz, rozdrapujesz. Najlepiej nie dotykaj ich palcami, a tylko na noc nakładaj preparaty z kwasem salicylowym, który je wysusza.

2. Rozjaśniaj

Przed podjęciem walki idź do dermatologa lub kosmetyczki. Specjalistyczne badanie wykaże, jak głęboko pod skórą usadowiły się przebarwienia. Od tego zależy technika walki z nimi. Im płycej są, tym łatwiej będzie się ich pozbyć. Najbardziej uporczywe, wręcz nie do usunięcia są plamy w głębokich warstwach skóry (próby ich zlikwidowania może się podjąć tylko lekarz, np. laserem). Płytsze możesz zwalczać domowymi środkami: kremami rozjaśniającymi – szczególnie tymi do stosowania nocą, aby substancje rozjaśniające w nich zawarte mogły działać kilka godzin. Także preparaty punktowe dobrze radzą sobie z pojedynczymi przebarwieniami. W dzień koniecznie nakładaj krem lub fluid z filtrem przeciwsłonecznym. 1-2 razy na tydzień przyda się także porządny peeling, aby zetrzeć martwe komórki naskórka i pobudzić skórę do regeneracji.

3. Kamufluj

Korektorem ukryjesz nawet najciemniejsze przebarwienia. Jego odcień wybierz zależnie od barwy plamki i karnacji. Przetestuj, czy lepiej nałożyć go pod czy na podkład. Pamiętaj, aby zatrzeć brzegi korygowanego miejsca – nie powinno się odcinać od reszty cery. Wykończ makijaż twarzy pudrem transparentnym, który ostatecznie zatrze granice kamuflażu.

Ewa Adamiak

autorka jest redaktorem Pani domu

Reklama

Przeczytaj także:

Jak usunąć przebarwienia ze skóry?

Usuwamy przebarwienia - domowe sposoby

Wybierz krem rozjaśniający