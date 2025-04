Przebarwienia to powszechny problem, który dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn w każdym wieku. Najczęściej spowodowane są uszkodzeniami słonecznymi. Tak zwana keratoza posłoneczna jest efektem wzmożonej produkcji melaniny, która gromadzi się pod naskórkiem lub w skórze właściwej przyjmując postać jasno — lub ciemnobrązowych plam. Mogą one mieć postać niewielkich piegów na twarzy, szyi, ramionach i dekolcie lub plam soczewicowatych — nieregularnych, brązowych przebarwień, takich samych, jakie widzimy na dłoniach osób starszych. Jednak promienie UV to niejedyny czynnik odpowiedzialny za ich powstawanie. Przebarwienia mogą być również wynikiem nieprawidłowej pielęgnacji, zmian hormonalnych lub pamiątką po trądziku.

Na szczęście istnieje wiele domowych metod, dzięki którym możemy je rozjaśnić i tym samym przywrócić skórze piękny koloryt. Jak się pozbyć przebarwień domowymi sposobami i po jakim czasie zauważymy efekty kuracji? O tym w dalszej części tekstu.

— Niewielkie i znajdujące się tuż pod naskórkiem przebarwienia jesteśmy w stanie usunąć domowymi kuracjami, stosując na przykład maseczkę z ogórka lub cytryny. Pomocne będą także kremy rozjaśniające, serum, kosmetyki punktowe lub maseczki rozjaśniające. Produkty te zawierają substancje usuwające martwy naskórek i rozjaśniające cerę. Dobrze sprawdzają się kosmetyki zawierające kwasy migdałowy lub glikolowy, a także zawierające wyciągi roślinne, np. z papainy, ogórka lub bromelaina — radzi Katarzyna Łukasik-Fąferko, właścicielka kliniki medycyny estetycznej Body Care Clinic w Katowicach.

Domowe sposoby na przebarwienia po trądziku

Cytryna na przebarwienia

Sok z cytryny jest jednym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych, domowych sposobów na przebarwienia. Obecny w nim kwas cytrynowy zapobiega powstawaniu ciemniejszych plam i skutecznie likwiduje te, które już się pojawiły.

Wymieszaj sok wyciśnięty z jednej cytryny z niewielką ilością wody, nałóż na wacik i przetrzyj nim twarz. Stosuj codziennie rano i wieczorem.

fot. Domowe sposoby na przebarwienia: cytryna/ Adobe Stock, Pixel-Shot

Soda na przebarwienia

Naturalnym, domowym sposobem na przebarwienia jest również maseczka z sody oczyszczonej. Wymieszaj łyżkę sody z niewielką ilością przefiltrowanej wody do powstania gęstej pasty, rozprowadź równomiernie na twarzy omijając okolice oczu i pozostaw na około. 5-10 minut. Zmyj letnią wodą.

Aspiryna na przebarwienia

Przebarwienia na twarzy zaczną też znikać dzięki maseczce z aspiryny. Wystarczy rozgnieść na proszek 1-2 tabletki aspiryny, wymieszać z niewielką z ilością wody i nałożyć na twarz.

Maseczka z aspiryny na twarz: skuteczny sposób na pryszcze, zaskórniki i przebarwienia

Kurkuma na przebarwienia

Maseczka z kurkumy nie tylko zmniejsza widoczność zmarszczek i działa przeciwzapalnie, ale też znakomicie radzi sobie z przebarwieniami. Wymieszaj łyżkę pomarańczowego proszku z niewielką ilością wody lub hydrolatu, nałóż na twarz i pozostaw na około 10-15 minut.

Tonik z pietruszki na przebarwienia

Silne właściwości rozjaśniające ma również tonik z pietruszki. Posiekane listki zalej niewielką ilością wrzątku i odstaw na kilkanaście godzin, najlepiej na noc. Następnie przecedź i przelej do szklanej buteleczki. Tak przygotowanym tonikiem przecieraj twarz codziennie rano i wieczorem.

WAŻNE: Przed nałożeniem maseczek na twarz, wykonaj próbę uczuleniową.

Naturalne sposoby na przebarwienia są mniej inwazyjne niż zabiegi wykonywane w gabinetach, dlatego na efekty będziemy musiały trochę poczekać. Pierwsze, zobaczymy dopiero po kilku miesiącach. Ważna jest systematyczność i sam rodzaj przebarwień. Niestety, niektóre mogą w ogóle nie zniknąć.

Nie tylko zabiegi są istotne w walce z przebarwieniami. Chcąc przyspieszyć cały proces i jednocześnie zapobiec powstawaniu nowych, pamiętaj o kilku ważnych kwestiach.

Pij dużo wody. Picie 2-3 litrów wody dziennie jest niezbędne w utrzymaniu zdrowej, jędrnej i młodej skóry. Pomocne będą również soki warzywne np. z marchwi, buraków i pomidorów. Codziennie stosuj krem z wysokiem filtrem. Spożywaj pokarmy bogate w witaminę C. Przestrzegaj zasad pielęgnacji oraz stosuj produkty przeznaczone do rodzaju twojej cery.

Źródło: Biuro Prasowe Body Care Clinic/ mk

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.08.2013

