Jedno średniej wielkości jabłko dostarcza około 14 proc. dziennego zapotrzebowania organizmu na witaminę C oraz około 18 proc. Badania udowodniły że, spożywanie tych owoców obniża poziom cholesterolu, ogranicza ryzyko zachorowań na raka (zwłaszcza płuc), pomaga w chorobie wieńcowej serca, spowalnia rozwój cukrzycy typu II, a także pomaga w utracie zbędnych kilogramów. A więc jedzmy jabłka! Podpowiadamy, jak wybrać te najzdrowsze.

1. Ogólny wygląd owoców. Do spożycia wybieraj tylko świeże, nie pomarszczone owoce bez widocznych uszkodzeń i oznak rozwoju chorób.

2. Skórka jabłka. Jej wygląd zależy od odmiany – może być zarówno gładka i błyszcząca, jak i matowa. Natomiast wszelkie nietypowe zmiany na skórce, ciemne plamy, czy też nierówności mogą oznaczać chorobę owoców.

3. Miąższ i gniazda nasienne. Miąższ powinien być soczysty, jednorodny i chrupki. W zależności od odmiany owocu ma kolor od białego do jasno żółtego, a od strony skórki może być także różowy. Brązowe zabarwienie czy plamy powinny wzbudzić nasz niepokój. Zwracajmy również uwagę na gniazda nasienne. Jeśli mają oznaki pleśnienia – to jabłka nie nadają się do spożycia!

Opr. Małgorzata Świgoń na podst. materiałów Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin