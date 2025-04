Zadbane dłonie to podstawa. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wszystkim kobietom największy problem sprawiają wysuszone skórki wokół paznokci. I tak jak każda z nas zazwyczaj codziennie stosuje krem do rąk, tak o odżywkach, serum czy olejkach już zupełnie zapomina i robi to tylko od czasu do czasu. A żeby efekt był widoczny, liczy się przede wszystkim systematyczność.

Najlepsze odżywki do skórek - co wybrać?

Mogą mieć konsystencję olejku lub żelu. Niektóre wyglądają jak standardowe lakiery do paznokci, inne nabiera się pipetą a jeszcze inne mają formę wygodnego pisaka. Dobrze jeśli w swoim składzie zawierają olejek z migdałów, oliwek czy z awokado. Powinny być również bogate w witaminy A i E. My najbardziej lubimy te, które dosyć szybko się wchłaniają. Najlepiej używać ich dwa, trzy razy dziennie. Zajrzyjcie do naszej galerii, w której znajdziecie przegląd najlepszych odżywek do skórek.

