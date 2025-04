W czasie pandemii koronawirusa zalewa nas mnóstwo niezbyt optymistycznych wiadomości. Media informują o kolejnych zakażeniach, zmarłych osobach i zaostrzeniu procedur bezpieczeństwa. Na szczęście w morzu ponurych wieści, jest też kilka światełek, które niosą nadzieję. Mamy dla ciebie właśnie takie informacje.

3 osoby wyzdrowiały z koronawirusa w Łodzi

W Łodzi, gdzie potwierdzono 144 zakażenia SARS-CoV-2, 3 osoby wróciły już do pełni zdrowia. Są to dwie młode kobiety i jeden mężczyzna. Wszyscy przeszli hospitalizację i zostali wypisani do domów. Obecnie muszą zachować ostrożność, jednak nie mają już żadnych objawów COVID-19 i nie zarażają innych.

Muszą się obserwować, tak jak każdy z nas, natomiast traktujemy je jako osoby zdrowe - informuje Dagamara Zalewska, rzecznik prasowy Wojewody Łódzkiego w rozmowie z Radiem ZET

Ile osób wyzdrowiało z koronawirusa?

W całym kraju 7 osób zakończyło leczenie koronawirusa i uznano je za zdrowe. Wśród nich jest „pacjent 0” z Wrocławia, który zakaził się wirusem podczas podróży z Niemiec. 66-latek przeszedł zakażenie dość ciężko, na szczęście udało mu się odzyskać pełnię sił.

Na całym świecie na niemal 500 tys. potwierdzonych zachorowań, całkowite zdrowie odzyskało już prawie 120 tys. osób. To bardzo optymistyczna statystyka, która daje nadzieję dla wielu zakażonych. Oby liczba zdrowych osób rosła każdego dnia.

Koronawirus w Polsce

W Polsce z powodu koronawirusa wprowadzono stan epidemii. Szkoły, placówki oświatowe, galerie handlowe, muzea, kina i biblioteki zostały zamknięte do 11 kwietnia. Restauracje nie mogą przyjmować gości. Mogą świadczyć usługi na wynos.

Zaostrzono także przepisy dotyczące przemieszczania się. Obecnie można wychodzić z domu tylko w najpotrzebniejszych sprawach, takich jak praca, zakupy, czy wyjście do apteki. Razem podróżować mogą maksymalnie 2 osoby. Nie dotyczy to rodzin.

