25-letnia Jasmine Chiswell to nowa gwiazda TikToka i Instagrama, która sławę zdobyła dzięki miłości i podobieństwu do Marilyn Monroe. Pochodząca ze Szkocji kobieta na co dzień ubiera się w stroje z lat 50. i uwielbia makijażem upodabniać się do największej gwiazdy złotej ery Hollywood. Jest nią tak zafascynowana, że nawet... zamieszkała w należącym kiedyś do Monroe domu.

Jasmine Chiswell jest sobowtórem Marylin Monroe

Chiswell dorastała między Glasgow i Edynburgiem, gdzie spędzała czas na oglądaniu starych filmów z udziałem swojej idolki. Kino tak ją wciągnęło, że postanowiła wyjechać do Hollywood i rozpocząć studia filmowe. Obecnie zawodowo zajmuje się produkcją filmów.

Jej pomysł na karierę sobowtórki Marilyn Monroe rozpoczął się podczas spaceru po Hollywood, gdzie 25-latka znalazła przypadkowo sklep z kosmetykami vintage. Kupiła tam puder do twarzy i klasyczną czerwoną szminkę, które sprawiły, że odkryła swoje niezwykłe podobieństwo do kultowej aktorki. Od tamtej pory poświęca imitowaniu Marilyn Monroe każdą wolną chwilę.

Oprócz stylizacji z epoki, Chiswell promuje również ówczesny kanon urody, czyli pełne, kobiece kształty. Influencerka aktywnie działa w ruchu body positive i przekonuje, że krągłości mogą być jedynie atutem kobiety, a nie jej wadą.

Doszło nawet do tego, że wraz z mężem Chiswell kupiła w Hollywood dom, który kiedyś należał do aktorki i jej ówczesnego partnera. Jasmine przyznaje, że w budynku udało jej się znaleźć kilka przedmiotów należących do Marilyn.

Chiswell jest aktywna w mediach społecznościowych od 2018 roku. Prawdziwą sławę przyniósł jej jednak dopiero TikTok i nagrania ze stylizacjami z lat 50. i ciekawostkami dotyczącymi życia Marilyn Monroe. Obecnie w mediach społecznościowych śledzą ją już prawie 4 miliony obserwatorów.

