Jest już wstępne rozliczenie 24. finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dla dzieci, dla starszych osób, dla kobiet w ciąży. Dla wszystkich tych którzy w pewnym momencie swojego życia muszą stanąć do walki o swoje zdrowie. Właśnie na to poszły pieniądze z poprzedniego, 24. finału WOŚP. Chcesz wiedzieć dokładnie na co? Wystarczy wejść na specjalną aplikację i prześledzić każdy wydany grosz.