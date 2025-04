Od początku pandemii koronawirusa głośno mówi się o tym, że w grupie podwyższonego ryzyka są osoby starsze i przewlekle chorujące. Wielu młodych ludzi bierze to za pewnik, że ich silne organizmy nie są podatne na koronawirusa, albo łagodnie go przejdą. I chociaż w większości przypadków tak właśnie będzie, to nie można mieć stuprocentowej pewności.

Dziewczynka chora na koronawirusa w stanie krytycznym

12-letnia Emma z Atlanty w USA trafiła do szpitala z zapaleniem płuc. Jej stan z każdym kolejnym dniem pogarszał się, aż lekarze zdecydowali się przeprowadzić test pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2 w organizmie dziecka. Ten dał wynik pozytywny. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia Emma została podłączona do respiratora, a jej stan jest określany jako stabilny.

O całej sytuacji media poinformował kuzyn dziewczynki, Justin Anthony, który udzielił wywiadu m.in. stacji telewizyjnej CNN. Cała rodzina Emmy apeluje do młodych ludzi, żeby uważali na swoje zdrowie.

Wszyscy mówią: „To nie zagraża młodym ludziom”. Ale oto 12-latka walczy o życie przez koronawirusa. Ludzie muszą zachowywać dystans społeczny. Ludzie muszą dbać o swoje dzieci. Ludzie muszą zacząć brać to na poważnie. - mówił Justin w rozmowie z CNN

Warto zaznaczyć, że dziewczynka nie ma żadnych chorób towarzyszących i w ostatnim czasie nie podróżowała. W tej chwili nie wiadomo, jak doszło do zarażenia koronawirusem.

Kto jest najbardziej narażony na zakażenie koronawirusem?

Statystyki dotyczące zachorowań na COVID-19 mówią wyraźnie, że wirusem najszybciej zarażają się osoby starsze, głównie po 60. roku życia oraz osoby cierpiące na przewlekłe choroby upośledzające odporność. W szczególnym niebezpieczeństwie są osoby chore na cukrzycę i nadciśnienie.

Wirusem szybciej zakażają się mężczyźni niż kobiety. Nie bez znaczenia jest także grupa krwi. Naukowcy dowiedli, że wśród osób zmarłych z powodu koronawirusa większość miała grupę A. Najbardziej odporni są posiadacze grupy 0.

Młodzi ludzie w większości przypadków przechodzą COVID-19 bezobjawowo lub objawy są łagodne. Znacznie szybciej wracają do zdrowia. Mimo tego, że nie czują się chorzy, mogą być nosicielami. Dlatego ważne jest, żeby oni także stosowali się do zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w stanie epidemii.

