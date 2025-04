1.Sprzątaj na bieżąco.

Czyszczenie różnych zabrudzonych miejsc zabierze ci mniej czasu, jeśli nie będziesz z zwlekać z usunięciem plam czy przypaleń. Od tej zasady jest jednak jeden wyjątek – błoto. Trzeba poczekać aż plamy z błota wyschną. Wówczas bez problemu dadzą się odkurzyć czy strzepać.

Reklama

2.Przygotuj dobry sprzęt.

Wygodny mop, odkurzacz o dużej mocy, ściereczki z mikrofibry, zestaw odpowiednich detergentów pomogą ci sprzątać szybko i bez wysiłku. W miarę możliwości staraj się wykorzystywać najnowsze zdobycze techniki.

3.Sprzątaj z góry na dół.

Najpierw usuń pajęczyny z sufitu, kurz z góry mebli i żyrandola, potem z półek, stołu, krzeseł, listew przypodłogowych, podłogi. W ten sposób nie osiądzie on w świeżo wysprzątanych miejscach.

4.Najpierw na sucho, potem na mokro.

Zacznij od tych czynności, które nie wymagają użycia wody: odkurz, zamieć, wytrzep. Dopiero w drugiej kolejności czyść na mokro.

5.Daj środkom czyszczącym czas.

Pokryj brudne miejsca odpowiednim preparatem i pozostaw na kilka chwil. Detergent wsiąknie w zabrudzenia i zacznie działać. Efekt będzie znacznie lepszy, a i ty nie będziesz musiała włożyć energii w szorowanie zabrudzonych powierzchni.

6.Działaj zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu środka do czyszczenia.

Sprawdź jakie są zalecenia producenta i dopiero użyj go. Jeśli zastosujesz go niewłaściwie możesz zniszczyć czyszczony przedmiot.

7.Nie gromadź zbyt wielu rzeczy.

Zwłaszcza bibelotów, które nie mają zastosowania praktycznego, a tylko osadza się na nich kurz. Przedmioty użytkowe pogrupuj tematycznie. Te, które mają podobne przeznaczenie trzymaj razem.

8.Odkładaj rzeczy na miejsce.

tego naprawdę można się nauczyć. Oszczędzisz czas i wysiłek.

9.Sprzątaj etapami.

Podziel mieszkanie na małe odcinki. Zastosuj system "na trzy": przedmioty do wyrzucenia, do zachowania, do zwrócenia (pożyczone filmy lub książki). Bądź bezwzględna, gdy już zdecydujesz się wyrzucić jakieś rzeczy – zrób to!

Reklama

10. Zabierz się za sprzątanie wypoczęta.

Najlepiej za porządki zabieraj się z samego rana. Szybciej zrobisz co masz do zrobienia i nie będziesz taka zmęczona pracą.