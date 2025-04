Oprócz chemicznych środków do pielęgnacji i czyszczenia mebli, istnieje również cały szereg domowych sposobów na dbanie o ich nienaganny stan. Wszystko zależy od tego, z czego są wykonane. Poznaj 5 naszych ulubionych trików!

Domowe sposoby pielęgnacji mebli - proste i skuteczne!



Te triki znały i stosowały nasze babcie! Może to właśnie dzięki nim atmosfera w domu dziadków zawsze była tak przytulna i niepowtarzalna? Żadnej chemii, tylko naturalne metody sprzątania!

1. Użyj herbaty do czyszczenia drewnianych powierzchni

Tanim i ekologicznym środkiem do czyszczenia mebli i podłóg jest... herbata. Zaparz kilka torebek w litrze wody. Kiedy napar już wystygnie, zamaczaj w nim gąbkę lub ściereczkę (jeśli chcesz umyć podłogę - mopa). Pamiętaj, aby po umyciu drewna herbatą, wytrzeć je jeszcze do sucha.

2. Wyczyść meble pastą do butów

Kolejnym specyfikiem, który doskonale nadaje się do czyszczenia mebli, jest pasta do butów. Uwaga, nie wolno jej używać do każdego rodzaju powierzchni! Pastowanie stolika czy szafy jest dozwolone tylko w sytuacji, gdy są one wykonane z drewna pochodzącego z drzew owocowych.

3. Skórzane meble odśwież białkiem

Białko jajka pomoże ci w odświeżeniu mebli pokrytych skórzaną tapicerką. Ubij białko na sztywną pianę. Następnie za pomocą szmatki lub ściereczki wmasuj je w skórę. Po kilku godzinach wetrzyj specjalną pastę i wypoleruj.

4. Meble z wikliny wyczyść olejem

Pewnie dobrze wiesz, że wiklinowych mebli nie wolno czyścić wodą. Możesz jednak użyć oleju (np. słonecznikowego). Wystarczy odrobinę go podgrzać, tak aby nie był jeszcze gorący, a następnie polerować nim krzesło czy stolik. Proste i bardzo skuteczne - wiklinowe mebelki będą wyglądać jak nowe.

5. Usuń plamy po wodzie za pomocą rozcieńczonej oliwy

Woda często pozostawia na powierzchni mebli nieestetyczne, białawe plamy. Wystarczy postawić na stoliku wilgotny kubek, aby narazić się na długotrwałe czyszczenie. Istnieje na to prosty sposób! Należy wymieszać ze sobą ocet i oliwę (w równych proporcjach), a następnie polerować powierzchnię.

