Monika Czaplicka (Wobuzz)

Jeśli ktoś ma rozwiązać nierozwiązywalne problemy i zażegnać kryzys w internecie, to podejmie się tego właśnie Monika. Jest ekspertem w zakresie komunikacji w mediach społecznościowych i zarządzania reputacją. „Jako socjolożka obserwuję internet, zarówno z tej dobrej i złej strony, jako interesujące narzędzie do komunikacji i kreowania różnych trendów, zachowań. Wyspecjalizowałam się w hejtach, kryzysach i innych negatywnych zjawiskach, bo uważam, że jest masa ludzi, którzy mówią, jak robić dobrze, jak sobie radzić, żeby było lepiej, ale nie wiele chce mówić o tym, co trudne i nieprzyjemne. Dlatego moją naczelną zasadą jest: social media to rozmowa. To ona rozwiązuje problemy, pomaga sprzedawać i jest podstawą koegzystencji w sieci” – mówi Monika Czaplicka.

Jest autorką książki „Zarządzanie kryzysem w social mediach”, wydaje e-booki, opracowuje raporty, szkoli firmy. Chcesz wiedzieć o niej więcej – https://wobuzz.com.