Biznesowy magazyn Forbes, co roku publikuje listę 100 najbogatszych Polaków. Pomimo lekkiego kryzysu i zwolnienia gospodarki, majątki bohaterów z listy rosły w zawrotnym tempie. Pomogła im w tym znakomita koniunktura na warszawskiej giełdzie, która gwałtownie przyspieszyła pod koniec roku. Co więcej, próg wejścia na listę najbogatszych Polaków podniósł się niemal o 100 mln złotych! My prezentujemy pierwszą dziesiątkę - TOP 3 bez zmian.

10. Roman Karkosik - 2,27 mld złotych

Rok temu zajmował 12. miejsce, w ciągu roku jego majątek wzrósł o prawie 70 procent i tym samym wskoczył do pierwszej dziesiątki. Zaczynał od prowadzenia baru i fabryki napojów w Toruniu. Później zasłynął z aktywności na giełdzie, wchodząc w takie spółki jak Boryszew, Hutmen czy Alchemia. Jest postacią mało znaną publicznie, ponieważ uważa, że rozgłos nie służy interesom.

9. Bogusław Cupiał - 2,34 mld złotych

Zanotował największy awans spośród biznesmenów będących w czołówce! Wskoczył na 9. miejsce z 51., a jego majątek wzrósł o ponad 300 procent. Pochodzi z Myślenic, gdzie razem z kolegą założył firmę produkującą kable. Jego firma Tele-Fonika jest liderem w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

8. German Efromovich - 3,03 mld złotych

Brazylijski mechanik pochodzenia polsko-żydowskiego. Jest założycielem Synergy Group oraz właścicielem linii lotniczych TACA i Avianca. Jego majątek w ciągu roku wzrósł o 123 procent, a on sam zanotował awans w rankingu z 11. miejsca.

7. Bogdan i Elżbieta Kaczmarkowie - 3,39 mld złotych

I mamy pierwszą kobietę w naszym skróconym rankingu. Małżeństwo Kaczmarków wybudowało w Nowych Skalmierzycach w województwie wielkopolskim wielką fabrykę mebli, która tworzy produkty dla IKEI. Dodatkowo Bogdan Kaczmarek ma połowę udziałów w odzieżowej firmie Big Star, która ma ponad 260 sklepów w całej Polsce.

6. Leszek Czarnecki - 3,57 mld złotych

Zanotował wzrost majątku o 67,2 procent, ale miejsca w rankingu nie poprawił. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 Europejskiego Funduszu Leasingowego - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. Obecnie jest większościowym udziałowcem m.in. Getin Holding, Getin Noble Bank, LC Corp, Open Finance, Idea Bank, Home Broker.

5. Anna Woźniak-Starak i Jerzy Starak - 3,84 mld złotych

Małżeństwo utrzymało się na 5. miejscu z poprzedniego roku. Posiadają większość udziałów w dwóch największych firmach farmaceutycznych - Polfa i Polpharma. Jerzy Starak dodatkowo jest udziałowcem Zakładów Tłuszczowych Kruszwica i Herbapolu Lublin.

4. Dariusz Miłek - 4,82 mld złotych

Dariusz Miłek utrzymał swoje miejsce z poprzedniego roku, a jego majątek wzrósł o 36,1 procenta. Pochodzi ze Szczecina, ale sukces odniósł na Dolnym Śląsku. Jeszcze w latach 80-tych założył firmę obuwniczą, a potem przekształcił ją w dobrze wam znaną markę CCC.

3. Zygmunt Solorz-Żak - 10,3 mld złotych

Spadł z 2. miejsca. Działa głównie na rynku mediów, telekomunikacji i finansów. Jest założycielem i właścicielem telewizji Polsat. Kontroluje też Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Elektrim oraz Plus Bank.

2. Michał Sołowow - 11,81 mld zł

Zanotował awans na 2. miejsce rankingu podnosząc swój majątek o 28,4 proc. Jest jednym z największych polskich inwestorów giełdowych i akcjonariuszem takich firm jak Cersanit, Barlinek, Echo Investment czy Synthos. Wcześniej Sołowow działał także w branży medialnej, był m.in. właścicielem "Przekroju", "Życia Warszawy" oraz regionalnej gazety "Echo Dnia".

1. Sebastian i Dominika Kulczyk - 14,27 mld złotych

Rodzeństwo Kulczyków odziedziczyło fortunę po zmarłym ojcu. Dominika jest założycielką i prezeską Kulczyk Foundation oraz wiceprezeską Green Cross International. Razem z bratem Sebastianem zasiada także w radzie nadzorczej Kulczyk Investments.

