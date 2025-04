Chociaż astronomowie nie tak dawno ogłosili odkrycie 3 nowych planet, to wczoraj podczas konferencji NASA potwierdziło, że według ich obserwacji nowych planet jest 7! Są wielkości ziemi i co najważniejsze – bardzo możliwe, że rozwija się na nich życie.

Nowe planty odkryte przez NASA

Wszystkie nowo odkryte planety krążą wokół gwizdy TRAPPIST-1, odległej od Ziemi od 39 lat świetlnych. Na każdej z planet najprawdopodobniej istnieje woda i temperatury podobne do ziemskich, co daje niemal całkowitą pewność, że istnieje tam życie. Naukowcy twierdzą, że na planetach istnieje też atmosfera podobna do ziemskiej. Na razie nie wiedzą jeszcze, ile jest tam tlenu, ozony czy innych gazów, ale mają nadzieję, że wkrótce uda się im to sprawdzić. Nowe planety dostały już swoje nazwy: TRAPPIST-1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g i 1h.

Myślę, że zrobiliśmy ważny krok w kierunku odnalezienia życia pozaziemskiego. Do tej pory nie mieliśmy odpowiednich planet do obserwacji. Jeśli życie tam się rozwinęło i generuje gazy podobne do tych na Ziemi, to będziemy wiedzieć, że znaleźliśmy dobry cel. – Amaury Triaud

Nowa ziemia?

Nowe planety to olbrzymia szansa na znalezienie nowego środowiska, które można wykorzystać do zamieszkania. Jak poinformowano na konferencji, podróże z ziemi na nowe planety nie będą raczej możliwe za naszego życia, ale badania nowych planet już trwają.

To istotny element układanki, jaką jest znajdowanie środowisk nadających się do zamieszkania. - Thomas Zurbuchen z NASA

