Jack to 13-letni chłopiec z Wielkiej Brytanii, którego tutoriale publikowane na Instagramie sprawiają, że otwieramy szeroko oczy ze zdziwienia. Mały Brytyjczyk udowodnia, że makijażowe umiejętności nie mają nic wspólnego z wiekiem i płcią. Zdolności i techniki może pozazdrościć mu nie jedna kobieta. Chłopiec podbija serca użytkowników na całym świecie, obecnie ma już ponad 450 tysięcy obserwujących.

Makijaże Jacka są bardzo starannie wypracowane. Większość z nich to sceniczne kreacje, które bardziej pasują do drag queen niż do codziennego looku.

Oczywiście, można się spierać czy to dobrze, że 13-letnie dziecko prezentuje makijaże, ale trudno nie zauważyć trendu w świecie beauty, w którym coraz częściej do głosu dochodzą faceci. Wystarczy wspomnieć, o Mannym Gutierrez, który jako pierwszy mężczyzna na świecie został twarzą Maybelline albo o tym, że JeffreyStar Cosmetics, marka założona przez urodowego blogera, to obecnie must have każdej miłośniczki makijażu.

A wy co o tym sądzicie? Może któryś z makijaży was zainspirował? Zerknijcie na te dzieła.