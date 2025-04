Powikłania po koronawirusie to jeden z wielu trudnych tematów, które zajmują naukowców na całym świecie. Ponieważ znamy SARS-CoV-2 zaledwie rok, nie mamy jeszcze pewności, jakie skutki długoterminowe będzie miało zakażenie.

Reklama

To, co jednak możemy ustalić na ten moment to fakt, że koronawirus sieje w organizmie prawdziwe spustoszenie. Nowe wnioski ekspertów pokazują, że nawet większe, niż mogło się nam wydawać.

Śmiertelne powikłania po koronawirusie

Jak informuje „The Telegraph”, naukowcy z Uniwersytetu Leicester i Office for National Statistics w Wielkiej Brytanii ustalili, że spośród 47 780 osób wypisanych ze szpitala po przejściu COVID-19 w pierwszej fali koronawirusa, 29,4 proc. wróciło do szpitala w ciągu 140 dni, a 12,3 proc. zmarło. To oznacza, że aż 1 na 8 ozdrowieńców zmarł z powodu powikłań po koronawirusie.

Pacjenci wracają do domu, odczuwają długotrwałe efekty, wracają i umierają. Widzimy, że prawie 30% zostało ponownie przyjętych do szpitala. - powiedział prof. Kamlesh Khunti, autor badania

Z jakimi powikłaniami najczęściej mierzą się ozdrowieńcy, którzy wrócili do szpitala? Dotyczą ich głównie problemy z sercem, cukrzyca i przewlekłe choroby wątroby oraz nerek. Znaczna większość osób, która przeszła COVID-19, skarży się na chroniczne zmęczenie, zadyszkę i obniżoną sprawność. Części ozdrowieńców dotykają też problemy natury intymnej, w tym zaburzenia miesiączkowania czy płodności.

Naukowcy ostrzegają jednak, że lista problemów zdrowotnych wywołanych przez koronawirusa może znacznie się wydłużyć. Wciąż obserwowane są bowiem coraz to nowsze długoterminowe skutki COVID-19. Niektóre z nich mogą bowiem uaktywnić się dopiero po kilku miesiącach, a nawet latach.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości, które mogą cię zainteresować:

Czeka nas luzowanie obostrzeń? Według nieoficjalnych doniesień, rząd zaczyna się uginać pod presją przedsiębiorców

Czy drugi rok pandemii będzie jeszcze trudniejszy? WHO nie pozostawia złudzeń

Narodowa kwarantanna przedłużona do końca stycznia. Polacy rozwścieczeni: „Z czego my mamy żyć?!”

Ruszyły zapisy na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Sprawdź, co musisz o nim wiedzieć