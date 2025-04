List intencyjny zwykle zawierany jest przez dwa podmioty gospodarcze w trakcie lub po zakończeniu negocjacji. Stanowi on niejako obietnicę z obu stron, że dotychczasowe ustalenia będą obowiązywały i że obie strony są zainteresowane podpisaniem umowy właściwej. List intencyjny może też być wystawiony w innym przypadku. Podpowiadamy, kiedy warto się o niego postarać.

Czym jest list intencyjny?

Nie można mylić listu intencyjnego z umową przedwstępną. List nie wywołuje takich skutków prawnych jak umowa przedwstępna. Zawierając umowę, strony zobowiązują się wstępnie do pewnych ustaleń, deklarują zaakceptowanie konkretnych praw i obowiązków, a późniejsze niedotrzymanie tych warunków daje uprawnienia do roszczenia swoich praw. W przypadku listu intencyjnego nie ma tak naprawdę żadnych gwarancji na to, że zawarcie umowy faktycznie nastąpi. Jest jednak potwierdzeniem, że obie strony mają wolę do współpracy.

Jaki jest charakter listu intencyjnego?

List intencyjny nie jest, jak umowa przedwstępna, umową cywilnoprawną, w związku z czym praktycznie nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych, nawet w przypadku nie dotrzymania jego postanowień. Jest jednak dość przydatnym dokumentem w przypadkach, gdy chcemy potwierdzić na piśmie nasze intencje. Spisanie listu może być traktowane jako poważniejsze i pewniejsze zapewnienie, niż zapewnienie ustne o chęci współpracy.

Kiedy warto sporządzić list intencyjny?

Oprócz sytuacji typowo handlowych warto sporządzić list intencyjny również w przypadku, gdy mamy dostać nową pracę. Np. jeśli wciąż pozostajemy w stosunku pracy z jakimś pracodawcą i nie możemy rozpocząć nowej pracy, a w międzyczasie odbyliśmy rozmowę kwalifikacyjną do pracy w nowej firmie i przeszliśmy ją pomyślnie, możemy poprosić przyszłego pracodawcę o to, by wystawił nam list intencyjny.

List intencyjny od nowego pracodawcy da nam poczucie bezpieczeństwa, że jego gotowość zatrudnienia nas jest faktycznie poważna i że ze spokojem możemy wypowiedzieć umowę u starego pracodawcy.

