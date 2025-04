To już dzisiaj! Donald Trump zostanie zaprzysiężony na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. A co za tym idzie? Melania ostatecznie zastąpi Michelle na jakże zacnym stanowisku. Zatem czy nowa pierwsza dama zdoła dorównać swojej poprzedniczce?

Michelle Obama przez lata wypracowała swój własny, rozpoznawalny styl. Melania Trump jest na początku tej drogi. Jak na razie ma jedynie pieniądze, dzięki którym może kupić każdą suknię, jaką tylko zapragnie. Ale to trochę za mało by stworzyć spójny, oryginalny wizerunek.

- Marcin Brzeziński, szef działu styl Viva.pl i redaktor mody VIVA! MODA

Pojedynek pierwszych dam

53-letnia Michelle Obama przez ostatnie 8 lat przełamała wiele schematów. Jako pierwsza czarnoskóra pierwsza dama pokazała światu, że nie ma znaczenia pochodzenie, każdy może osiągnąć ogromny sukces - wystarczy ciężko pracować.

46-letniea Melania Trump też ciężko pracowała na to co ma. Przecież zawód modelki to nie bułka z masłem (serio, serio). No i bycie żoną Donalda Trumpa na pewno nie jest najlżejszym zajęciem...

A co jeśli chodzi o styl?

fot.ONS.pl

Michelle Obama ma bardzo wyrazisty i spójny styl - kolorowy, kobiecy, czasem nawet seksowny, ale zawsze w bardzo gustownym wydaniu. Podczas oficjalnych wydarzeń, najczęściej pojawiała się w kreacjach Jasona Wu, który idealnie podkreślał jej atuty. Jej następczyni Melania Trump uwielbia zwracać na siebie uwagę. Stawia przede wszystkim na klasykę, doskonałą jakość, ale również odrobinę seksapilu. Duże dekolty, obcisłe sukienki i mini to jej znak charakterystyczny.

- Konrad Fado, stylista gwiazd

Pani prawnik vs modelka

Mogłoby się wydawać, że Michelle Obama nie dorówna stylem kobiecie, która żyje modą. Okazuje się jednak, że styliści Białego Domu są bezbłędni. Przez 8 lat kreowali godny naśladowania look. Michelle jako pierwsza przełamała tabu i nosiła kreacje z odkrytymi ramionami a także godnie reprezentowała amerykańskich projektantów. To jej właśnie przypisywany jest komercyjny sukces m.in. Jasona Wu.

Czego pierwsze damy powinny uczyć się od Michelle Obamy?

Zaś serbska eks-modelka stawia na europejskie marki, uwielbia przede wszystkim kolor biały. A do tego wielu amerykańskich projektantów bojkotując program polityczny jej męża, bojkotują i ją. Tom Ford czy Marc Jacobs odmówili z nią współpracy. Donald Trump nie pozostawił na nich oczywiście suchej nitki - cóż za wspaniały reprezentant narodu.

Styl Melanii jest absolutnie poprawny - nie zdarzają jej się wpadki (szczególnie w ostatnim półroczu). Ma nieograniczony budżet i może sobie pozwolić na każdą luksusową rzecz. Dzięki doskonałej figurze, ołówkowe sukienki, które tak lubi, leżą na niej idealnie. Jednak Melania nie jest wyrazista, a za jej strojem (póki co) nie idzie żadne przesłanie. Michelle od początku promowała młodych i utalentowanych amerykańskich projektantów. Choć nie ma idealnej figury, umiała wybrać dla siebie ubrania, które perfekcyjnie podkreślały jej atuty. Bawiła się modą i to dało się wyczuć.

- Basia Łubko, szefowa działów mody "Uroda Życia" i "Viva"

Znani projektanci odmawiają ubierania Melanii Trump

fot. ONS.pl

Mimo wszystko jesteśmy pewne, że Biały Dom postara się, by Melania wyglądała świetnie. Obawiamy się jednak, że nie zdoła dorównać swojej poprzedniczce. A może się mylimy? Jakie jest wasze zdanie?

Nie zapominajmy, że nad stylem pierwszej damy pracuje sztab doradców (Oczywiście każda z dam ma ostateczne zdanie). Michelle Obama radziła sobie z wizerunkiem wyśmienicie od samego początku. Klasyczny, szalenie elegancki styl przełamywała pięknymi eleganckimi sukniami, zawsze z odrobiną ekstrawagancji. Z kolei Melania dopiero wkracza w tę machinę. Do tej pory jej styl można delikatnie określić jako dość sexy. Jednak bycie pierwszą damą to nie lada wyzwanie. Zachowanie proporcji między tym co modne, a tym co wypada wymaga gimnastyki. Myślę, że zajmie to dłuższą chwilę zanim Melania dorówna swoim poprzedniczkom, ale należy jej się szansa - jak każdemu.

- Piotr Sałata, stylista i współzałożyciel marki Thecadess

Michelle Obama po ikonicznej J. Kennedy to zdecydowanie najlepiej ubrana pierwsza dama USA. Łączyła idealnie zasady dress code'u z modowymi trendami. Jej stylizacje zawsze były dopasowane zarówno do jej sylwetki jak i do sytuacji. Zawsze wspierana przez najlepszych projektantów lecz nigdy nie epatowała markami. Melania Trump stawia na seksowne dopasowane kroje podkreślające jej nienaganna figurę, co często odbierane jest za zbyt dosłowne. Również zamiłowanie do luksusu jest zdecydowanie nie na miejscu. Można było już to zauważyć podczas kampanii. Biorąc po uwagę przemówienie Melanii, które było szeroko komentowane jako plagiat. Jej stylizacje również mogą być mocno inspirowane stylem Michelle...

- Sylwia Brzezińska, stylistka gwiazd