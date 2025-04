Z powodu zmiany czasu w 2024 roku zegarki trzeba przestawić w nocy 31 marca. To zmiana czasu z zimowego na letni. Spowoduje to krótszy o godzinę sen, ale opóźni zapadanie zmroku. Zachód słońca po zmianie czasu rozpocznie się ok. 19.

Zmiana czasu 2023 z zimowego na letni ma miejsce 31 marca. W nocy z 30 na 31 marca trzeba przestawić zegarki. O godzinie 2:00 31.03.2024 następuje przestawienie zegarków na godzinę 3:00. Oznacza to, że doba 31 marca będzie trwała 23 godziny. Przez zmianę czasu z zimowego na letni śpimy o godzinę krócej. Później robi się też ciemno.

Pamiętaj, żeby przestawić zegarki analogowe, np. w samochodzie, na piekarniku, w starszych modelach telefonów. Zegarki w smartfonach, smartwatchach, czy na telewizorach połączonych z internetem przestawiają się samodzielnie.

Pamiętaj, by uwzględnić zmianę czasu w swoich planach na nadchodzące dni. Zaplanuj mniej uciążliwe aktywności o poranku i pozwól na przestawienie się zegara biologicznego. Przez kilka dni możesz odczuwać zmęczenie, mieć problemy z koncentracją.

Zmiana czasu z letniego na zimowy w 2024 roku przebiega 27 października. W tym dniu o godzinie 3:00 w nocy zegarki przestawia się na godzinę 2:00. Podczas zmiany czasu z letniego na zimowy śpimy o godzinę dłużej, ale szybciej robi się ciemno.

W 2019 roku decyzją Parlamentu Europejskiego, ostatnia zmiana czasu z letniego na zimowy wydarzyć się 25 października 2020 roku. Od 2021 roku na zawsze mieliśmy utrzymać czas letni. Zmiany nie zostały jednak wdrożone m.in. z uwagi na pandemię COVID-19. Nie wiadomo kiedy nastąpi konsensus w sprawie zaprzestania zmiany czasu i kiedy ostatecznie przestaniemy zmieniać czas. Polskim władzom zależy na tym, by zaprzestanie zmieniania czasu w Polsce zsynchronizować z takimi zmianami w całej Unii Europejskiej.

Być może w najbliższych latach skończymy przestawiać czas, ale jeśli to nie nastąpi, w kolejnych latach zmiana czasu będzie miała miejsce:

w 2025 roku: 30 marca i 26 października;

w 2026 roku: 29 marca i 25 października.

