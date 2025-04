Jeśli śledzicie nominacje do takich nagrod jak Złote Globy, Grammy czy Oscary, to z pewnością wiecie, czym są Złote Maliny! Pojawiły się na dzień przed nominacjami do Oscarów 2016. Aż 4 filmy zdobyły po 6 nominacji:"Pięćdziesiąt twarzy Greya", "Jupiter: Intronizacja", "Oficer Blart w Las Vegas" i "Piksele".

Reklama

Złote Maliny 2016 - nominacje

Najgorszy film

"Fantastyczna Czwórka"

"Pięćdziesiąt twarzy Greya"

"Jupiter: Intronizacja"

"Oficer Blart w Las Vegas"

"Piksele"

Najgorszy aktor

Johnny Depp - "Bezwstydny Mortdecai"

Jamie Dornan - "Pięćdziesiąt twarzy Greya"

Kevin James - "Oficer Blart w Las Vegas"

Adam Sandler - "Magik z Nowego Jorku", "Piksele"

Channing Tatum - "Jupiter: Intronizacja"

Najgorsza aktorka

Katherine Heigl - "Nie ma jak w piekle"

Dakota Johnson - "Pięćdziesiąt twarzy Greya"

Mila Kunis - "Jupiter: Intronizacja"

Jennifer Lopez - "Chłopak z sąsiedztwa"

Gwyneth Paltrow - "Bezwstydny Mortdecai"

Najgorszy aktor drugoplanowy

Chevy Chase - "W nowym zwierciadle: Wakacje", "Jutro będzie futro 2"

Josh Gad - "Piksele", "Polowanie na drużbów"

Kevin James - "Piksele"

Jason Lee - "Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa"

Eddie Redmayne - "Jupiter: Intronizacja"

Najgorsza aktorka drugoplanowa

Kaley Cuoco-Sweeting - "Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa", "Polowanie na drużbów"

Rooney Mara - "Piotruś: Wyprawa do Nibylandii"

Michelle Monaghan - "Piksele"

Julianne Moore - "Siódmy syn"

Amanda Seyfried - "Piotruś: Wyprawa do Nibylandii", "Kochajmy się od święta"

Najgorszy remake lub sequel



"Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa"

"Fantastyczna Czwórka"

"Jutro będzie futro 2"

"Human Centipede 3 (Final Sequence)"

"Oficer Blart w Las Vegas"

Najgorszy ekranowy "zestaw"

Cała Fantastyczna Czwórka - "Fantastyczna Czwórka"

Johnny Depp i doklejone wąsy - "Bezwstydny Mortdecai"

Jamie Dornan i Dakota Johnson - "Pięćdziesiąt twarzy Greya"

Kevin James i jego płynne przejścia lub doklejone wąsy - "Oficer Blart w Las Vegas"

Adam Sandler i para butów - "Magik z Nowego Jorku"

Najgorszy reżyser

Andy Fickman - "Oficer Blart w Las Vegas"

Tom Six - "Human Centipede 3 (Final Sequence)"

Sam Taylor-Johnson - "Pięćdziesiąt twarzy Greya"

Josh Trank - "Fantastyczna Czwórka"

Andy i Lana Wachowski - "Jupiter: Intronizacja"

Najgorszy scenariusz

"Fantastyczna Czwórka"

"Pięćdziesiąt twarzy Greya"

"Jupiter: Intronizacja"

"Oficer Blart w Las Vegas"

"Piksele"

Nagroda odkupienia (dla byłych nominowanych/zwycięzców, którzy w tym roku pokazali się z dobrej strony)

Elizabeth Banks - liczne udane filmy

M. Night Shyamalan - "Wizyta"

Will Smith - "Wstrząs"

Sylvester Stallone - "Creed: Narodziny legendy"

Reklama

Więcej:

Weronika Rosati w kreacji jak marzenie na gali

Pary na czerwonym dywanie na Złotych Globach

Wygrani nominowani: Złote Globy 2016