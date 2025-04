Na tę chwilę czekali prawdiziw fani kina, ale nie tylko. Znana jest już lista wygranych Złotych Globów 2016! Za nami 73. ceremonia rozdania statuetek. Poniżej lista nominowanych, a tłustym drukiem: szczęśliwcy!

FILM DRAMATYCZNY

"Carol"

"Mad Max: Na drodze gniewu"

"Zjawa"

"Pokój"

"Spotlight"

FILM KOMEDIOWY LUB MUSICAL

"The Big Short"

"Joy"

"Marsjanin"

"Agentka"

"Wykolejona"

AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM

Cate Blanchett - "Carol"

Brie Larson - "Pokój"

Rooney Mara - "Carol"

Saoirse Ronan - "Brooklyn"

Alicia Vikander - "Dziewczyna z portretu"

AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM

Bryan Cranston - "Trumbo"

Leonardo DiCaprio - "Zjawa"

Michael Fassbender - "Steve Jobs"

Eddie Redmayne - "Dziewczyna z portretu"

Will Smith - "Wstrząs"

AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU

Jennifer Lawrence - "Joy"

Melissa McCarthy - "Agentka"

Amy Schumer - "Wykolejona"

Maggie Smith - "The Lady in the Van"

Lily Tomlin - "Grandma"

AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU

Christian Bale - "The Big Short"

Steve Carell - "The Big Short"

Matt Damon - "Marsjanin"

Al Pacino - "Idol"

Mark Ruffalo - "Infinitely Polar Bear"

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Jane Fonda - "Młodość"

Jennifer Jason Leigh - "Nienawistna ósemka"

Helen Mirren - "Trumbo"

Alicia Vikander - "Ex Machina"

Kate Winslet - "Steve Jobs"

AKTOR DRUGOPLANOWY

Paul Dano - "Love & Mercy"

Idris Elba - "Beasts Of No Nation"

Mark Rylance - "Most szpiegów"

Michael Shannon - "99 Homes"

Sylvester Stallone - "Creed: Narodziny legendy"

REŻYSERIA

Todd Haynes - "Carol"

Alejandro González Iñárritu - "Zjawa"

Thomas McCarthy - "Spotlight"

George Miller - "Mad Max: Na drodze gniewu"

Ridley Scott - "Marsjanin"

SCENARIUSZ

"Pokój"

"Spotlight"

"The Big Short"

"Steve Jobs"

"Nienawistna ósemka"

FILM ANIMOWANY

"Anomalisa"

"Dobry dinozaur"

"W głowie się nie mieści"

"Fistaszki - wersja kinowa"

"Baranek Shaun"

When you remember tomorrow is Monday and the #GoldenGlobes are over. pic.twitter.com/OJLCicvDgg— Golden Globe Awards (@goldenglobes) styczeń 11, 2016

FILM ZAGRANICZNY

"Zupełnie Nowy Testament"

"El Club"

"Syn Szawła"

"Mustang"

"Miekkailija"

MUZYKA W FILMIE FABULARNYM

"Zjawa"

"Dziewczyna z portretu"

"Nienawistna ósemka"

"Steve Jobs"

"Carol"

PIOSENKA

Love Me Like You Do - "Pięćdziesiąt twarzy Greya"

One Kind Of Love - "Love & Mercy"

See You Again - "Szybcy i wściekli"

Simple Song #3 - "Młodość"

Writing's On The Wall - "Spectre"

SERIAL DRAMATYCZNY

"Imperium"

"Gra o tron"

"Mr. Robot"

"Narcos"

"Outlander"

SERIAL KOMEDIOWY

"Casual"

"Mozart in the Jungle"

"Dolina krzemowa"

"Orange Is the New Black"

"Figurantka"

"Transparent"

FILM TELEWIZYJNY LUB MINISERIAL

"American Crime"

"American Horror Story: Hotel"

"Fargo"

"Pot i łzy"

"Wolf Hall"

AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Caitriona Balfe - "Outlander"

Viola Davis - "Sposób na morderstwo"

Eva Green - "Penny Dreadful"

Taraji P. Henson - "Imperium"

Robin Wright - "House of Cards"

AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Jon Hamm - "Mad Men"

Rami Malek - "Mr. Robot"

Wagner Moura - "Narcos"

Bob Odenkirk - "Better Call Saul"

Liev Schreiber - "Ray Donovan"

AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Rachel Bloom - "Crazy Ex-Girlfriend"

Jamie Lee Curtis - "Scream Queens"

Julia Louis-Dreyfuss - "Figurantka"

Gina Rodriguez - "Jane the Virgin"

Lily Tomlin - "Grace and Frankie"

AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Aziz Ansari - "Master of None"

Gael Garcia Bernal - "Mozart in the Jungle"

Rob Lowe - "The Grinder"

Patrick Stewart - "Pogadanki Blunta"

Jeffrey Tambor - "Transparent"

AKTORKA W MINISERIALU ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Kirsten Dunst - "Fargo"

Lady Gaga - "American Horror Story"

Sarah Hay - "Pot i łzy"

Felicity Huffman - "American Crime"

Queen Latifah - "Bessie"

AKTOR W MINISERIALU ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Idris Elba - "Luther"

Oscar Isaac - "Show Me a Hero"

Patrick Wilson - "Fargo"

David Oyelowo - "Słowik"

Mark Rylance - "Wolf Hall"

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU, MINISERIALU ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Uzo Aduba - "Orange Is the New Black"

Joanne Froggatt - "Downton Abbey"

Regina King - "American Crime"

Maura Tierney - "The Affair"

Judith Light - "Transparent"

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU, MINISERIALU ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Alan Cumming - "Żona idealna"

Damian Lewis - "Wolf Hall"

Ben Mendelsohn - "Bloodline"

Tobias Menzies - "Outlander"

Christian Slater - "Mr. Robot"