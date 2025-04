Zimowy Narodowy to punkt obowiązkowy na zimowej mapie Warszawy. Ma oddanych wielbicieli nie tylko wśród warszawiaków, ale to też miejsce chętnie wybierane przez turystów. Podczas ubiegłorocznej edycji Zimowy Narodowy odwiedziło ponad 550 tys. osób. Także w tym sezonie goście mogą spodziewać się 100% ZIMY! Już w tym miesiącu i to niezależnie od pogody!

Zimowe atrakcje na płycie PGE Narodowego, takie jak lodowiska, górka lodowa czy curling, zachęcają do aktywnego spędzania czasu, ale Zimowy Narodowy jest czymś więcej. To trwające kilka miesięcy unikalne wydarzenie, które łączy ludzi o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku, podczas którego nie tylko można zadbać o zdrowie i odporność uprawiając sporty zimowe, ale przede wszystkim przyjemnie spędzić czas z rodziną i znajomymi.

fot. Materiały prasowe

Rodzice i dziadkowie odwiedzają Zimowy Narodowy z dziećmi, które podczas weekendowych „Poranków dla dzieci”, na specjalnie wydzielonej części lodowiska, uczą się i doskonalą jazdę na łyżwach pod okiem instruktorów. Dorośli w tym czasie mogą relaksować się w kawiarni.

Wielbiciele łyżwiarstwa w każdym wieku mogą korzystać z lodowisk, fani mocnych wrażeń - z liczącej 12 metrów wysokości górki lodowej. Na kochających sportową rywalizację czekają tory do curlingu, na których swoich sił mogą spróbować zarówno doświadczeni gracze, jak i początkujący pod okiem profesjonalnych instruktorów z Polskiej Federacji Klubów Curlingowych.

fot. Materiały prasowe

Zimowy Narodowy to też miejsce dla fanów jazdy na rolkach, deskorolkach, longboardach, z myślą o których na parkingu PGE Narodowego (poziom -4) otworzy się największy w Warszawie kryty Skatepark.

Tych, którzy lubią muzyczne imprezy i chcą w nietypowy sposób spędzić wieczór, w każdy weekend Zimowy Narodowy zaprasza na „Disco Lodowisko”, czyli połączenie klubowej imprezy z DJ-ami i jazdy na łyżwach. A to tylko jedna z imprez, które w ciągu zimowych miesięcy odbywają się na Zimowym Narodowym i 7. edycja nie będzie wyjątkiem.

W poprzedniej edycji podczas aktywnego korzystania z atrakcji odwiedzający spalili łącznie 48 028 320 kalorii, czyli 106 729 pączków. Kolejne kalorie będzie można spalać podczas 7. edycji Zimowego Narodowego od 30 listopada 2019 do 8 marca 2020 roku.

Więcej na: www.zimowynarodowy.pl

Artykuł powstał z udziałem Zimowy Narodowy

