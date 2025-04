Do jazdy rekreacyjnej na lodowisku potrzebujemy tzw. figurówki, czyli buty skórzane z przymocowanymi do nich płozami. Dostępne są też łyżwy z butami plastikowymi, które mają wewnętrzną wkładkę (podobnie jak buty narciarskie). W obu przypadkach cholewki są mocno sznurowane.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Płozy w takich łyżwach mają półkolisty kształt (wklęsły), co sprawia, że jeździmy po lodzie na dwóch krawędziach. W różnych fazach jazdy możemy mocniej naciskać jedną z krawędzi. Z przodu każdej płozy znajdują się ząbki, znacznie ułatwiające początkującym naukę łyżwiarstwa, a zaawansowanym łyżwiarzom służą do wykonywania różnych ewolucji na lodzie. Pamiętajmy, że przy szybkiej jeździe ząbki mogą nam przeszkadzać, dlatego nie powinniśmy się zanadto rozpędzać.

Przy zakupie zawsze powinniśmy łyżwy przymierzyć, zwracając szczególna uwagę na język w butach. Powinien być on gruby i odpowiednio wyłożony do środka, aby chronić nogę przed wcinaniem się sznurowadeł. Warto wiedzieć, że łyżwy są dostępne w dwóch wariantach, uwzględniających szerokość stopy: wąskie (oznaczenie D) i szerokie (E).

Pamiętajmy, że na rynku są dostępne łyżwy z wymiennymi ostrzami (każde łyżwy mają wymienne płozy), lecz musi to zrobić osoba z serwisu, np. przy lodowisku. Warto też wybrać model, w którym ostrza są ze stali nierdzewnej, a but – ze skóry termozgrzewalnej, która po kilku godzinach jazdy sama dopasowuje się do stopy.

Jak dbać o łyżwy?

Różne rodzaje łyżew

Łyżwy do hokeja mają podobną konstrukcję, ale są twardsze i masywniejsze. Płozy, wykonane ze stali twardszej niż w łyżwach figurowych, nie mają ząbków, co sprawia, że hokeiści mogą naprawdę szybko poruszać się po lodzie. Skórzane lub wykonane z twardego tworzywa sztucznego buty są również sznurowane, ale zawsze są dodatkowo usztywnione specjalnymi wkładkami zabezpieczającymi kostki i ścięgna Achillesa.

Łyżwy panczenowe (wykorzystywane w łyżwiarstwie szybkim) są najbardziej specjalistyczne i raczej nie nadają się do jazdy rekreacyjnej. Charakterystyczne są ich długie płozy wychodzące przed i za buty. Umożliwiają one wykonywanie specyficznych, długich ruchów, które umożliwiają osiągnięcie prędkości na lodzie dochodzącej nawet do 60 km/h.

W różnego rodzaju zawodach łyżwiarze startują w parach, jeżdżąc na zmianę po torze wewnętrznym i zewnętrznym. Na wygraną zlicza się poszczególne wyniki po zakończeniu przejazdu wszystkich par. Rosnącą popularnością cieszy się także rodzaj „sprintu” na lodzie, tzw. short track. Zawodnicy startują na różnych dystansach od 500 m do 5km. Nieraz osiągają naprawdę ogromne prędkości, co sprawia, że na łuku muszą podpierać się ręką.

Jak ubrać się na łyżwy?