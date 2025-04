Reklama







Najsłynniejsze Francuzki świata w komedii stworzonej przez kobiety, o kobietach – dla kobiet i dla mężczyzn, którzy ich pożądają. Duża dawka prawdziwej kobiecości, z jej wszystkimi niedoskonałościami jak w Bridget Jones, pełna babskiej solidarności rodem z Lejdis i łóżkowych przygód niczym Sex w wielkim mieście, okraszona zmysłowymi piosenkami Imany, a wszystko to w Paryżu – mieście mody i miłości.

Kim są bohaterki filmu "Spódnice w górę!"

Szalone romanse, burzliwe rozstania, huśtawki nastrojów, przyjaźń, seks i plotki. Francuskie kobiety są zmienne jak pogoda w Paryżu. Jedenaście kobiet, z których każda jest inna i każda, czego innego doświadczyła i o czym innym marzy. Lily chce być bardziej sexy, Jo jest wiecznie niezaspokojona, Agathe ma wstydliwy sekret. Z kolei Fanny jest z niewłaściwym facetem, Sophie nie może osiągnąć orgazmu, Adeline pragnie szalonych romansów i szampana, a Sam boi się własnego cienia.

Tego wszystkiego zazdrości im perfekcyjna i pedantyczna Rose, która osiągnęła już szczyt korporacyjnych marzeń, ale po drodze zgubiła to, co najcenniejsze... kobiecość.

Kilka słów od reżyserki

"Spódnice w górę!" to film stworzony przez kobiety z myślą o innych kobietach... no może także o mężczyznach, którzy kobiety wielbią. Nie nazwałabym go jednak manifestem feministycznym. Mężczyznom w moim filmie nie jest łatwo, ale dziewczynom, jest jeszcze gorzej... Są histeryczne, złożone, skomplikowane, zazdrosne, zbyt umalowane, za stare, nazbyt owłosione, a nawet nadmiernie ogolone!

To wszystko sprawia jednak, że stają się rzeczywiste i piękne, w tych swoich niedoskonałościach. Miałam nadzieję, że powstanie wesoły, bezczelny i emocjonalnie angażujący film. Taki, który umożliwi kobiecej widowni utożsamić się z jego bohaterkami i poczuć z nimi więź i przynależność do kobiecego świata, inną niż ta, którą oferują im na co dzień magazyny oraz otaczające je społeczeństwo.

Film ma ambicję pomóc poczuć kobietom, że nie są samotne w swoich obawach, wątpliwościach, żądzach, poczuciu winy czy przeżywanych na co dzień wewnętrznych konfliktach...



Tekst na podstawie materiałów prasowych