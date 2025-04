Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej w czwartek, 14 stycznia ogłosiła listę nominowanych do Oscarów. Wszystko wskazuje na to, że pojedynek rozegra się między 2 filmami. Czy Leonardo DiCaprio w końcu otrzyma statuetkę? Oto lista nominacji do Oscara:

Najlepszy reżyser

Adam McKay

George Miller

Alejandro G. Iñárritu

Lenny Abrahamson

Tom McCarthy

Najlepszy aktor

Bryan Cranston

Matt Damon

Leonardo DiCaprio

Michael Fassbender

Eddie Redmayne

Najlepsza aktorka

Cate Blanchett

Brie Larson

Jennifer Lawrence

Charlotte Rampling

Saoirse Ronan

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Elizabeth Banks

Jennifer Lawrence

Jason Leigh

Rooney Mara

Rachel McAdams

Alicia Vikander

Najlepszy aktor drugoplanowy

Christian Bale

Tom Hardy

Mark Rylance

Mark Ruffalo

Sylvester Stallone

Najlepszy scenariusz adaptowany

The Big Short Brooklyn

Carol

Marsjanin

Pokój

Najlepszy scenariusz oryginalny

Most Szpiegów

Ex Machina

W głowie się nie mieści

Spotlight Straight

Outta Compton

Najlepszy film zagraniczny

"Mustang" (Francja), reż. Deniz Gamze Ergüven

"Syn Szawła" (Węgry), reż. Laszlo Nemes,

"Theeb\" (Jordania), reż. Naji Abu Nowar,

"W objęciach węża" (Kolumbia), reż. Ciro Guerra,

"Wojna" (Dania), reż. Tobias Lindholm,

Krótkometrażowy film dokumentalny:

"Body Team 12"

"Chan, beyond the Lines"

"Claude Lanzmann"

"A Girl in the River"

"Last Day of Freedom"

Nominowani w kategorii najlepszy film:

"The Big Short"

"Most Szpiegów"

"Brooklyn"

"Marsjanin"

"Zjawa"

"Pokój"

"Mad Max: Na drodze gniewu"

"Spotlight"

Pełnometrażowy film dokumentalny:

"Amy"

"Cartel Land"

"The Look of Silence"

"What Happened, Miss Simone?"

"Winter of Fire: Ukraine’s Fight for Freedom"

Kostiumy:

"Carol"

"Kopciuszek"

"Dziewczyna z portretu"

"Mad Max: Na drodze gniewu"

"Zjawa"

Montaż dźwięku:

"Marsjanin"

"Mad Max: Na drodze gniewu"

"Zjawa"

"Sicario"

"Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy"

Efekty dźwiękowe:

"Most Szpiegów"

"Mad Max: Na drodze gniewu"

"Marsjanin"

"Zjawa"

"Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy

Make up i stylizacja fryzur:

"Mad Max: Na drodze gniewu"

"Marsjanin"

"Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął"

Najlepsza piosenka

"Love Me Like You Do" - "Pięćdziesiąt twarzy Greya"

"The Hunting Ground"

"Racing Extintion"

"Simple Song #3" - "Młodość"

"Writing's On The Wall" - "Spectre"

