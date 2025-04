Wszyscy znamy niepowtarzalne przeboje zespołu Perfect. Pewnie nie raz zdarzyło ci się podśpiewywać kawałek "Jolka, Jolka", "Nie płacz Ewka" albo "Autobiografię". Utwory do dziś nie straciły na aktualności i nadal cieszą ucho. Zobacz zupełnie nową, odświeżoną wersję przeboju "Ale wkoło jest wesoło" i dowiedz się więcej o filmie #WszystkoGra.

Opowiada o miłości, przyjaźni i radości życia

Zosia (Eliza Rycembel) próbuje zmienić świat za pomocą sztuki. Jej mama (Kinga Preis) niespodziewanie spotyka na swojej drodze kogoś wyjątkowego. Babcia (Stanisława Celińska) ukrywa tajemnicę z przeszłości. Trzy kobiety wspólnie podejmą walkę o rodzinny dom. Odkryją, że są dla siebie źródłem siły i odwagi. Czy to wystarczy, by zmienić zasady gry i znaleźć szczęście?

Kogo zobaczymy na ekranie?

Choreografia Agustin Egurrola, reżyseria Agnieszki Glińskiej i zdjęcia nominowanego do Oscara Pawła Edelmana to gwarancja rozrywki na najwyższym poziomie. #WszystkoGra to jednak nie tylko rewelacyjna muzyka i fabuła, ale też genialna obsada. Dwie nietuzinkowe, ekranowe pary i dwie zupełnie różne, miłosne historie inspirują, śmieszą, a nawet wzruszają. Kim więc są aktorzy?

Romę i Staszka - dwójkę zupełnie różnych ludzi, których połączyło wielkie uczucie, zagrają Kinga Preis i Sebastian Fabijański. W roli Zosi i Bartka, których połączyła miłość, energia i radość, które wyrażają esencję pierwszej miłości, wystąpią Eliza Rycembel i Bartosz Żuchowski. Ich miłosne perypetie na ekranach kin już 6 maja!

#WszystkoGra to piękne kino, piękna historia, w sposób delikatny i subtelny przyozdobiona estetyką musicalową. Wszyscy chcieliśmy nadać wykonywanym przez nas piosenkom emocjonalny kierunek, tak by muzyka była adekwatna do budowanych przez nas scen. Dla mnie to było największe wyzwanie w pracy na planie tego filmu. Myślę, że ten film jest w stanie wzruszyć nawet największego twardziela, ale równocześnie będzie świetną rozrywką w najlepszym wydaniu.

Sebastian Fabijański, odtwórca roli Staszka Boruckiego

Już 29 kwietnia do sprzedaży trafi ścieżka dźwiękowa filmu! Film w kinach 6 maja!