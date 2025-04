Celem akcji jest pomoc dzieciom w Polsce i na świecie. W Polsce Samsung wesprze instytucjonalne placówki opiekuńczo – wychowawcze (Domy Dziecka). Natomiast za pośrednictwem UNICEF pomoc trafi do dzieci z najuboższych zakątków świata.

W obu przypadkach dzieci otrzymają pomoc rzeczową w jednym z trzech obszarów – edukacja, sport i zabawa oraz opieka. O tym, w jakim obszarze Samsung pomoże dzieciom, zdecydują nabywcy smartfonów z #FunkcjąDobroczynności.

Jak to działa?



W celu przekazania wsparcia w aplikacji Samsung Members, na stronie głównej oraz w zakładce „Korzyści’, zostanie umieszczony baner akcji #FunkcjaDobroczynności, który wystarczy kliknąć, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie. Co ważne, to klienci – nabywcy smartfonów Galaxy swoim kliknięciem zdecydują w jakim obszarze – edukacji, sportu i zabawy lub opieki – chcą wesprzeć dzieci.

Ze sprzedaży wybranych smartfonów Galaxy, firma Samsung przeznaczy 40 zł na prezenty dla dzieci. W sumie przekazanych zostanie 50 000 pakietów pomocowych, przy czym połowa zebranych z akcji środków trafi do dzieci w Polsce, a druga połowa do dzieci w krajach rozwijających się.

- Święta to wyjątkowy czas, gdy chcemy być bliżej naszych bliskich, nawet jeśli dzieli nas spora odległość. To też odpowiedni czas, by być bliżej tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Dlatego postanowiliśmy stworzyć #FunkcjęDobroczynności. Wybór UNICEF, jako partnera, nie jest przypadkowy. Jest to organizacja, podobnie jak Samsung, o globalnym zasięgu i z ogromną wiedzą o potrzebach dzieci z całego świata. Dlatego też jesteśmy pewni, że środki zostaną przekazane dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne – powiedział Olaf Krynicki, rzecznik prasowy Samsung Electronics Polska.

Jednocześnie, mamy świadomość, że pomoc jest także potrzebna tu w Polsce – dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć państwowe domy dziecka, gdzie potrzeby są ogromne, a wychowankowie powinni mieć zapewniony dostęp do takich samych możliwości nauki, zabawy czy opieki, jak ich rówieśnicy – dodał Olaf Krynicki

My również postanowiłyśmy dołączyć się do akcji marki Samsung :)

Skąd pomysł na #FunkcjęDobroczynności?



Firma Samsung od wielu lat wspiera i organizuje wiele inicjatyw skierowanych do różnych grup społecznych, zarówno dzieci i młodzieży, jak i seniorów. Dzięki programowi Mistrzowie Kodowania przygotowuje dzieci do życia w realiach nowej Otwartej Gospodarki, ucząc je programowania. Program Samsung Labo to z kolei projekt skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych. Co ważne, misję firmy podzielają także jej pracownicy, którzy w ramach wolontariatu przełamują np. bariery technologiczne najstarszych pokoleń.

Akcja #FunkcjaDobroczynności potrwa od 21 listopada do 26 grudnia.

