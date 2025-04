Nagrała dla syna filmik i oddała go do adopcji. Dlaczego?

Hannah Mongie z Utah zaszła w ciążę, miała 18 lat. Ojciec jej dziecka zmarł. Dziewczyna zdecydowała się oddać syna do adopcji, by miał pełną rodzinę. Przed oddaniem nagrała dla niego wzruszający filmik. Co na nim powiedziała i gdzie teraz wychowuje się chłopiec? Zobacz!