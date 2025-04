Ile razy zdarzyło ci się pomyśleć „nie dam rady”, „jestem za słaba”, „boję się podjąć tej decyzji”? Zdarzyło się, prawda? Zatem WenDo to metoda, o której powinnaś dowiedzieć się jak najwięcej!

Źródło braku wiary we własne możliwości bije w splocie wielu czynników, od mechanizmów społecznych po nasze wspomnienia z dzieciństwa. Jednym z bardziej wyraźnych (i wspólnych dla wielu kobiet i dziewcząt) jest sposób, w jaki są socjalizowane do pełnienia swojej roli w społeczeństwie. On – silny i zdecydowany, ona – łagodna i ugodowa, on – samodzielny i niezależny, ona – opiekunka, której zadaniem jest się poświęcać dla innych. Znasz to, prawda?

Nie umiemy powiedzieć STOP!

To oczywiście tylko stereotypy, ale ich oddziaływanie nadal jest bardzo silne i kształtuje od dzieciństwa nasze życiowe wybory, a przede wszystkim nasze poczucie własnej wartości i tego, na co zasługujemy, a co jest naszym obowiązkiem.

W konsekwencji dochodzi do absurdalnych sytuacji, w których kobieta czy dziewczynka pozwala innym bezpardonowo przekraczać swoje granice, pomimo wewnętrznego poczucia dyskomfortu. Przykładów jest wiele, jako psycholożka i trenerka WenDo - asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt słyszę je od kobiet od lat powtarzane jak mantrę, tak jakbyśmy miały jedno wspólne doświadczenie.



Niemożność powiedzenia „nie chcę tak” kiedy nielubiany przez ciebie wujek zbyt wylewnie przytulał cię na powitanie. Paraliżujące uczucie bezradności kiedy obcy mężczyźni zaczepiają cię na ulicy cmokaniem czy niewybrednym komentarzem do twojego stroju. Strach przed samotnym powrotem do domu po zmroku, bo przecież jak się obronisz, gdy ktoś będzie chciał cię napaść? Trudność w odmowie wzięcia na siebie więcej, niż jesteś w stanie – w pracy, w relacji z bliską osobą, wśród znajomych.

WenDo to metoda, która powstała w odpowiedzi na potrzebę ochrony własnych granic przez kobiety i dziewczynki, które niestety nadal często są przyuczane do bezradności i braku samodzielności w wielu obszarach życia oraz do uległości w pracy, w sypialni, w rodzinie. WenDo to metoda samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt oraz metoda przeciwdziałania przemocy.

Uczy skutecznych form samoobrony fizycznej i psychicznej, stawiania granic, ale przy tym dbania o granice innych osób. Łączy elementy zaczerpnięte z różnych sztuk walki (ciosy, kopnięcia, uwolnienia w sytuacji zagrożenia fizycznego) z przestrzenią do analizy sytuacji, w których nasze granice (fizyczne i psychiczne) zostały przekroczone. WenDo pomaga odzyskać i odszukać w sobie siłę, poczucie własnej wartości, pewność siebie i uczy jak reagować w sytuacjach zagrożenia naszego bezpieczeństwa – od mowy ciała, poprzez jasne komunikaty i mówienie „nie”, aż po samoobronę fizyczną czy poprzez krzyk.

Jedna z uczestniczek warsztatu WenDo napisała: „Zrobiłam to! Gołą dłonią jednym ciosem złamałam deskę. Nie chodzi tu o siłę fizyczną, i że będę teraz drwalem, ale o siłę, która jest w każdej z nas, ale nie zawsze wiemy, że ją mamy. Teraz wiem, że mam tę moc i skoro poradziłam sobie z deską, poradzę sobie z innymi rzeczami.”

I właśnie o to poczucie sprawstwa i mocy chodzi. To nie jest kwestia siły – deskę rozbijamy niejako głową, gotowością do podjęcia decyzji o ochronie swoich granic. Raz obudzone uczucie mocy nie da nam wrócić do pozycji ofiary, kogoś gorszego i niezasługującego na realizację własnych potrzeb.

WenDo - warsztaty dla ciebie, przyjaciólki, mamy i córki!

WenDo powstało w Kanadzie w latach siedemdziesiątych XX wieku. Do Polski przyjechało na początku tego stulecia wraz z dwiema niemieckimi trenerkami – Beate Nitschke i Carol Heinrich. Obecnie jest w Polsce ponad 40 wykwalifikowanych trenerek tej metody łączącej pracę z ciałem z warsztatem asertywności i skutecznej komunikacji.

Pełen warsztat WenDo trwa 12 godzin i jest prowadzony przez dwie trenerki. Formuła zakładająca, że na sali są jedynie kobiety/dziewczęta oraz osoby socjalizowane do roli kobiety pomaga odzyskać więzi i zaufanie między kobietami kreując bezpieczną przestrzeń warsztatową, w której każda z nas może swobodnie dzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą i refleksjami. Oraz, oczywiście, doskonalić swoje umiejętności stawiania granic.



WenDo to warsztaty dla wszystkich kobiet bez względu na wiek (zapraszamy dziewczynki od 7 roku życia) i stopień sprawności – nawet jeśli jesteś przewlekle chora lub masz jakąś niepełnosprawność, możesz się nauczyć skutecznie bronić! Możesz zorganizować taki warsztat zapraszając do współpracy jedną z trenerek (więcej info na stronie www.wendo.org.pl).

Kinga Karp – trenerka WenDo, trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka seksualna, psycholożka i aktywistka, związana z Fundacją Nowoczesnej Edukacji SPUNK oraz Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, prowadzi firmę OTWARTE Szkolenia i Rozwój (www.otwarte.edu.pl)

