Społeczność kobiet nudoodporne.pl zapraszają na kolejne warsztaty z cyklu metamorfoza myśli-metamorfoza ciała. Tym razem weekend upłynie pod hasłem "Zew Natury: Dzika Kobieta – w poszukiwaniu kobiecych archetypów".

Kim jest Dzika kobieta?

Dzika kobieta to ta, która pozwala sobie na pełne wyrażenie siebie. Instynkt pozwala jej wybrać najlepsze rozwiązania na dany moment. W rzeczywistości każda z nas ma swoją historię spotkania z Dziką kobietą. Jest to część kobiecości: przychodzi, gdy Jej potrzebujesz, ale niezawsze wsłuchujesz się w ten wewnętrzny głos.

Warsztaty dla kobiet

Proponowane warsztaty kierujemy do wszystkich kobiet, które chcą doświadczyć siebie i są gotowe na odkrywanie pokładów siły i mocy, które w sobie noszą. Szczególnie zapraszamy kobiety, które z różnych powodów "zapomniały" kim są i zagubiły w swoim ja. Propozycję kierujemy też do kobiet, które chciałyby przypomnieć sobie swoje marzenia i wyznaczyć nowe cele. Kiedy? W ostatni weekend lata, w magicznym Dworku nad Wkrą w Brudnicach (www.dworeknadwkra.pl) kilkanaście uczestniczek wraz z trenerką rozwoju osobistego Ewą Makowską, będzie podążać za własnym instynktem i obserwować sygnały ze swojego ciała. Wraz z aktorką Małgorzatą Oracz zatańczmy rytualny taniec, by oddać się żywiołom. Każda stanie się jednym z nich. Staniemy przed obiektywem fotografki Katarzyny Gapskiej jako Woda, Ogień, Ziemia i Wiatr.

W powietrzu unosi się babie lato, chłodne poranki przypominają o zbliżającej się zmianie w naturze. Kobieta także jest zmienna. Jest w niej łagodność i siła, agresja i wstyd, jest furia i twórczy pęd. Każda z nas nosi w sobie Dziką kobietę, która jest jak otaczająca nas Natura. Jak to jest być Dziką kobietą? Co nas porusza, cieszy, boli, złości? Czego pragniemy, czego się boimy? Czego szukamy? Co już odkryłyśmy? Zapraszamy na warsztaty blisko natury i w zgodzie z naszą naturą.

