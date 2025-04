Wydawnictwo Bloomsbury ogłosiło, że jesienią ukażą się dwie publikacje na temat Harry'ego Pottera! Wydawnictwo jest odpowiedzialne za serię o Potterze, a dwa nowe dzieła mają uczcić 20-lecie wydania pierwszej książki o ukochanym czarodzieju.

Według najnowszych informacji J.K. Rowling potwierdziła, że napisała nową opowieść, ale nie dała jasnej odpowiedzi, czy ujrzy ona światło dzienne. Fani Pottera byli zawiedzeni, ale na otarcie łez otrzymają dwie książki i słynnym czarodzieju!

Dwie nowe książki o Harrym Potterze

Pierwsza książka będzie nosiła tytuł „Harry Potter: A History of Magic, The Book of the Exhibition” i będzie opowiadać o przedmiotach, o których uczono w Hogwarcie. Będzie dotyczyć eksponatów z lekcji eliksirów, dotyczyć magicznych stworzeń i roślin. Każdy rozdział prezentuje encyklopedyczną skarbnicę przedmiotów z różnych kolekcji: od ekskluzywnych rękopisów, aż po ilustracje z archiwum Harry'ego Pottera. Każdy opis przedmiotu jest opatrzony komentarzem i wsparty eksperckim esejem. To podróż po magii i czarodziejstwie!

Druga książka nosi tytuł „Harry Potter: A Journey Through a History of Magic”, zabierze czytelników w świat czarnoksięstwa i przytoczy anegdoty na temat zaklęć i czarowników. Każdy fan będzie mógł zobaczyć, jak wyglądały szkice i manuskrypty. W czym tkwi sekret Kamienia Filozoficznego? Jak działa niewidzialny atrament? Jak stworzyć magiczny napój?

Uprzedzamy, że książki te nie będą opowiadać losów trójki przyjaciół i nie będą kontynuacją 7-sagowej serii. To ekskluzywny dodatek, wydany z okazji 20-lecia powstania Harry'ego Pottera!

