Polskie filmy od lat są doceniane i nagradzane przez amerykańską Akademię Filmową prawdopodobnie najbardziej pożądaną przez reżyserów, scenarzystów, aktorów i kompozytorów nagrodą - Oscarami. W ostatnich latach co roku zgłoszone polskie filmy zdobywają nominacje w co najmniej kilku kategoriach.

Oscary zdobywają jednak nie tylko polskie filmy, ale i Polacy pracujący przy zagranicznych produkcjach. Kto i kiedy rozsławił kraj zdobywając pierwszą statuetkę?

Polskie filmy i Polacy nagrodzeni Oscarami

Pierwszym w historii Polakiem, który zdobył Oscara był Leopold Stokowski, który stworzył muzykę do filmu Walta Disneya „Fantazja” w 1941 roku. Oscar w tej samej kategorii trafił 12 lat później, w 1953 roku, do Bronisława Kapera za muzykę w filmie „Lili”.

Oscara dostał też w 1982 Zbigniew Rybczyński za film krótkometrażowy „Tango”. Już 13 lat później w ręce Polaka trafiła kolejna statuetka - był to Janusz Kamiński, autor zdjęć do filmu „Lista Schindlera”. Kamiński został doceniony przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej jeszcze raz, w 1998 roku - tym razem za zdjęcia do filmu „Szeregowiec Ryan”.

2000 rok był szczególnie ważny dla polskiej kinematografii - to wtedy Andrzej Wajda otrzymał Nagrodę Akademii Filmowej za całokształt twórczości, prawdopodobnie najważniejsze wyróżnienie w swoim życiu i w życiu każdego kinomana.

W 2003 roku statuetka powędrowała do kolejnego Polaka - Romana Polańskiego. Reżyserowi zapewnił ją „Pianista” w kategorii za najlepszy film. Dwa lata później, w 2005 roku kompozytor Jan A.P. Kaczmarek zdobył kolejną w historii Polski nagrodę za muzykę filmową - skomponował on ścieżkę dźwiękową do filmu „Marzyciel”.

Na następną Nagrodę Polska musiała czekać aż 10 lat, ale zdecydowanie było warto - w kategorii najlepszy film zdobyła ją „Ida” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego.

