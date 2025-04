Targi WEDDING 15 i 16 listopada - na to wydarzenie czeka nie tylko cała stolica, ale cała Polska. Nic dziwnego - po raz pierwszy targi ślubne organizowane są z takim rozmachem, profesjonalizmem a przede wszystkim - z taką troską o odwiedzających je przyszłych Państwa Młodych. Bezprecedensowa jest też lokalizacja - impreza na dwa dni przemieni Stadion Narodowy w Warszawie w enklawę luksusu i elegancji.

Reklama

Plan Targów Wedding w Warszawie

Harmonogram obu dni targów po brzegi wypełniony jest atrakcjami. Organizatorzy zadbali o to, by ich wydarzenie nie było kolejną masową imprezą, gdzie tylko celebryci czują się mile widziani. Na Tragach WEDDING to goście odwiedzający Stadion Narodowy będą najważniejsi. Specjalnie dla nich do Warszawy zjadą najlepsi specjaliści z szeroko rozumianej branży ślubnej:

reprezentanci marek odzieżowych,

konsultantki ślubne ,

, stylistki,

makijażystki,

fryzjerzy,

floryśc i,

i, jubilerzy,

restauracje,

biura podróży.

Wszyscy oni będą do dyspozycji odwiedzających targi - odpowiedzą na wszelkie pytania i posłużą radą. Szczególnie intrygująco zapowiada się seminarium dla przyszłych Panien Młodych prowadzone przez Dorotę Wróblewską - wyrocznię w kwestii mody i stylu.

Atrakcje dla zwiedzających

Na wszystkich gości, którzy w dniach 15-16.11.2014 r. odwiedzą Stadion Narodowy, czekać będą liczne konkursy i niespodzianki. Każdy, kto kupi bilet, będzie miał szansę na nagrody. Wśród nich znajdują się:

vouchery na zabiegi spa,

vouchery na pobyty w luksusowych hotelach ,

, kosmetyki najlepszych marek,

prezenty od renomowanych firm odzieżowych.

Gwoździem programu będzie też finał konkursu WEDDING - Wygraj ślub na Stadionie Narodowym. Na własne oczy zobaczymy nie tylko, która para zgarnie nagrodę o wartości 50 tysięcy PLN, ale przede wszystkim - jak będzie wyglądała ich ceremonia zaślubin!

Zobacz też:

Ślub na Stadionie Narodowym

Ślub a podatek od prezentów

Ile kosztuje ślub i wesele?

Reklama

Materiały prasowe - Sisu