Fast food odchodzi do lamusa. Ba, to slow food wypiera go z kulinarnej mapy Warszawy. Od połowy maja, nad brzegiem Wisły, będą obywały się letnie targi spożywcze Slow Market, promujące lokalne, zdrowe i rozsądne podejście do konsumpcji.

Reklama

Slow Market zacumuje nad Wisłą

Slow Market Nad Wisłą to targ spożywczy, podczas którego swoje produkty zaprezentuje 50 lokalnych producentów żywności i stołeczne lokale gastronomiczne. Wszystkie wyroby dostępne na targach będą nosić znak jakości „Slow”, czyli wyróżniać się rodzimym pochodzeniem i najlepszą jakością. Nadchodząca odsłona Slow Marketu odbędzie się na warszawskim skwerze Kahla, przy wyjściu z Metra Centrum Nauki Kopernik (obok warszawskiej Syrenki). W każdy weekend, od 16 maja aż do 13 września, będą się pojawiać tu miłośnicy dobrego jedzenia, którzy swoje produkty sprzedają tylko na niewielką skalę.

Produkty najwyższej jakości dostępne w mieście

Skrupulatna selekcja wystawców sprawi, że zarówno każdy mięsożerca, jak też wegetarianin czy wegan, zaspokoi swoje kulinarne gusta. Nie zabraknie domowych wędlin, nabiału, pieczywa, warzyw i owoców. Wyjątkiem od lokalności będą świeże ryby, które specjalnie na tę okazję przyjadą prosto znad morza. A to wszystko na miejscu i na wynos!

materiały prasowe

Ale Slow Market Nad Wisłą to nie tylko miejsce, gdzie na świeżym powietrzu, nie śpiesząc się, zjemy śniadanie, obiad, a nawet wczesną kolację. Łączy on w sobie najlepsze tradycje lokalnych jarmarków z wesołą atmosferą pikniku z przyjaciółmi. Slow Market funkcjonuje w grupie inicjatyw kulturalno-rozrywkowych, dzięki czemu warszawiacy będą mogli uczestniczyć w towarzyszących mu imprezach, koncertach, spektaklach teatralnych i filmowych, targach mody czy też aktywnościach sportowych.

Moda na "Slow"

Slow Market Nad Wisłą to kolejny obok targów Slow Fashion i Slow Weekend projekt realizowany przez Grupę Slow. Filozofia „Slow” dotyczy nie tylko mody czy designu, ale także jedzenia. Dzięki inicjatywie, jaką jest Slow Market, lokalni producenci mogą pokazać swoje produkty szerokiemu odbiorcy. A on, świadomie i rozsądnie, wybierze najlepsze z nich. Bo Slow Market to coś więcej niż jedzenie. To styl i sposób życia - mówi Dominik Damaziak, z Grupy Slow.

Do zapamiętania: Targi Slow Market będą odbywały się w każdy weekend, od 16 maja do 13 września br. w godzinach od 10 do 18, na skwerze im. Tadeusza Kahla w Warszawie.

Projekt współorganizują: Plac Zabaw, Powiekszenie i Plan B, Pomost 511, Klub Komediowy, BarKa, Dwa Osiem, Wszystko Płynie.

Na podstawie materiałów prasowych

Reklama

Zainteresuje cię:

Idealna romantyczno-erotyczna lektura dla kobietNowości wydawnicze na majGwiazdy na półfinale "Zaczarowanej piosenki"