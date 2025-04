Zapomnijcie o ciągnącej się miesiącami gehennie ślubnych przygotowań. Dzięki Targom Wedding TEN dzień będzie jedyny, niepowtarzalny i skrojony na miarę waszego marzenia. Przede wszystkim zaś pozbawiony niepotrzebnego stresu związanego z przedślubną gorączką - wszystko, czego potrzebujecie do idealnego ślubu i perfekcyjnego wesela znajdziecie w jednym czasie i miejscu.

Reklama

Dlaczego targi ślubne odbędą się na Stadionie Narodowym?

Na lokalizację Targów Wedding organizatorzy wybrali warszawski Stadion Narodowy - jeden z najbardziej prestiżowych obiektów w Europie. To tu odbywają się najważniejsze rozgrywki sportowe, najlepsze koncerty i najciekawsze imprezy kulturalne. Stadion Narodowy jest więc naturalnym miejscem dla targów ślubnych organizowanych z bezprecedensowym rozmachem.

Co jest przygotowane dla odwiedzających ślubne targi?

Podczas trwającej dwa dni imprezy będzie można zapoznać się z nadchodzącymi trendami i nowinkami ze świata ślubnej mody i urody. Odwiedzający obejrzą spektakularne pokazy mody najlepszych polskich i światowych projektantów, a także kolekcje nowych nazwisk i marek, które organizatorzy Targów Wedding starannie dobrali pod kątem tego wydarzenia.

Na wybiegu pokazane zostaną oszałamiające suknie ślubne, subtelne i eleganckie sukienki idealne na kameralne zaślubiny, garnitury, które nigdy nie wyjdą z mody oraz będące kwintesencją elegancji fraki. Na przyszłe panny młode czekać będą styliści, fryzjerzy i wizażyści chętnie służący poradą w kwestii makijażu, czy fryzury idealnie dobranych do typu urody i charakteru każdej z nich.

Dodatkowe atrakcje

Zaprezentowane zostaną też tendencje dekoracyjne i kulinarne, które zdominują 2015 rok oraz miejsca w Polsce i na świecie, które każdą podróż poślubną zamienią w prawdziwy miesiąc miodowy. Organizatorzy założyli, że przekrój ofert wystawców prezentujących się podczas Targów Wedding musi być tak szeroki, by każda para (niezależnie od tego, czy planuje tradycyjne wesele, awangardową imprezę, czy kameralne przyjęcie) wyszła z ich imprezy z gotowym scenariuszem na najpiękniejszy dzień swojego życia.

Prezent dla każdego odwiedzającego

Targom Wedding będą towarzyszyć liczne atrakcje i niespodzianki. "Jest jeszcze za wcześnie, by zdradzać wszystkie, ale powiedzmy tak - postaramy się o to, by żadna para nie wyszła z naszych targów z pustymi rękami ;). U nas dostaną prezent przed-ślubny" mówi Beata Obidzińska, jedna z organizatorek wydarzenia. Szykowany jest także wielki konkurs, w którym do wygrania będzie ślub i wesele z marzeń.

Zobacz też:

Książka "Bądź paryżanką, gdziekolwiek jesteś"

Wybierz się na koncert Patti Smith

Jak oszczędnie zorganizować ślub i wesele?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych