Warszawa, 17.08.2014, Amfiteatr w Parku Sowińskiego, godz. 20.00. Zagra Patti Smith. Piosenkarka , pisarka, malarka, zagorzała pacyfistka. Jej debiutancka płyta Horses trafiła na listę stu najważniejszych płyt wszechczasów, a ona sama – do Rock and Roll Hall of Fame.

O Patti Smith

Już 17 sierpnia legendarna Patti Smith wystąpi w warszawskim Amfiteatrze w Parku Sowińskiego, aby zaśpiewać swoje największe przeboje, takie jak Because the Night, czy Gloria oraz twory z najnowszego albumu Banga. Patti Smith urodziła się w 1946 roku w Chicago. Po porzuceniu studiów wyjechała do Paryża, gdzie występowała w ulicznej trupie teatralnej. Na początku lat 70. powróciła do Nowego Jorku i dołączyła do grupy poetów eksperymentujących – St. Mark’s Poetry Projeck. Poza tworzeniem poezji zajmowała się również pisaniem recenzji płyt do takich czasopism jak Creem i Rolling Stone. W 1974 roku razem z muzykami Lenny’m Kaye’em, Irvanem Karlem, Jay Dee Daughertym i Richardem Sohlem nagrała swojego pierwszego singla Piss Factory, a rok później wydała debiutancki album Horses.

Pionierskie połączenie wczesnego punkrocka z poezją przyniosło jej wielki rozgłos na całym świecie, a co za tym idzie - wyprzedane koncerty w USA i Europie. W 1976 roku zespół wydał płytę Radio Ethiopia, ale dopiero krążek Easter osiągnął taki duży komercyjny sukces jak debiutancki Horses. Znalazł się na nim nieśmiertelny przebój Becouse the Night, który podarował Patti Bruce Springstin. Po ukazaniu się w sprzedaży longplaya Wave, na którym znalazły się takie hity, jak Frederick oraz Dancing Barefoot, Patti Smith na długie lata pożegnała się ze sceną. W 1996 roku Artystka nagrała krążek Gone Again, z utworem poświęconym Kurtowi Cobainowi – About a Boy. W kolejnych latach Patti Smith z zespołem zarejestrowała dwie kolejne płyty Peace and Noise oraz Gung Ho, z których utwory 1959 i Glitter in Their Eyes zostały nominowane do nagrody Grammy w kategorii Best Female Rock Vocal Performance.

Patti Smith to nie tylko wokalistka, ale również uzdolniona malarka i pisarka. Jej rysunki można było podziwiać np. w muzeum Andy’ego Warhola, a jedna z książek - Poniedziałkowe Dzieci - została wyróżniona nagrodą National Book Award oraz przez 37 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów New York Timesa. W 2005 roku Patti Smith została odznaczona przez francuskie Ministerstwo Kultury prestiżowym tytułem Komandora Orderu Sztuki i Literatury, a w 2007 roku dołączyła do Galerii Sław Rock and Rolla.

W 2012 roku na sklepowe półki trafił jedenasty album Patti Banga, który wielu krytyków uznało za jej najlepszy materiał od czasów Horses. Poruszający, szczery, ze świetnymi tekstami, nawiązujący do twórczości Boba Dylana czy The Doors, zawiera takie utwory jak This Is the Girl (napisany dla Amy Winehouse), Fuji-San (zainspirowany trzęsieniem ziemi w Japonii), czy Nine (który skomponowała dla swojego przyjaciela – Johnny’ego Deepa). Już 17 sierpnia Patti Smith, jedna z najważniejszych postaci nowojorskiej alternatywy przełomu lat 60. i 70., wystąpi na jedynym koncercie w Polsce.

