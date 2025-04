Reklama

Mamy grudzień, a to oznacza, że przedświąteczny szał zakupów ruszył na dobre. Ostatni miesiąc w roku to zwykle, pod kątem aktywności zakupowej, najgorętszy czas. Chciałabyś, aby tym razem udało ci się jakimś sposobem nie zwariować w kilometrowych kolejkach hałaśliwych centrów handlowych? Okazuje się, że jest na to sposób - dwudniowe Targi Slow Weekend w Soho Factory.

Na czym polegają Targi Slow Weekend?

Jest to największa impreza promująca trend ‘slow’ w Polsce, podczas której swoje projekty, produkty i wyroby zaprezentuje ponad 300 projektantów, twórców i producentów reprezentujących Slow Fashion, Slow Food i Slow Design. Oznacza to, że wszystko, co będzie można dostać na targach będzie nosić znak jakości ‘slow’, czyli pochodzi od lokalnych rodzimych producentów, należy do limitowanych unikalnych serii i jest świetnej jakości.

"Lokalnie, Zdrowo, Mądrze" - hasło przewodnie targów

Takie hasło towarzyszyć będzie pierwszej edycji Slow Weekendu. A jakie produkty 'slow', czyli lokalne, zdrowe i stanowiące mądry wybór będzie można nabyć lub obejrzeć na targach?

Na imprezie pojawią się:

projektanci odzieży, biżuterii i akcesoriów;

producenci zabawek i ubrań;

projektanci mebli i artykułów wyposażenia domu;

producenci naturalnych kosmetyków;

producenci zdrowej, lokalnej żywności;

najlepsze warszawskie foodtrucki, dzięki czemu będzie można spróbować pysznego Slow Foodu na ciepło również na miejscu.

Akcja charytatywna - zapełniamy worek Świętego Mikołaja

W związku z tym, że Święta to wyjątkowy czas, w którym nie można zapomnieć o innych, wraz z Fundacją SOS Wioski Dziecięce w ramach Targów Slow Weekend zostanie zorganizowana wyjątkowa akcja charytatywna. Symboliczną dobrowolną cegiełką wstępu dla gości będzie prezent dla podopiecznych Fundacji, czyli dzieci w wieku 5-18 lat. Mogą to być dowolne nowe rzeczy, od artykułów szkolnych, po słodycze, ubrania i zabawki. Nie jest to zbiórka darów, ale prawdziwe prezenty, które chcielibyśmy dać swoim dzieciom, rodzinie, czy młodszym przyjaciołom. Olbrzymi worek Świętego Mikołaja powędruje do tych, których gwiazdkowe listy życzeń są często najdłuższe.

Informacje o Targach:

Organizatorem Slow Weekend jest Slow Market, który ma na swoim koncie dwie edycje Targów Mody Slow Fashion. Grudniowa edycja Slow Weekend wspierana jest przez Żarcie Na Kółkach, organizatora sześciu edycji największego zjazdu food trucków w Polsce. Strefę muzyczną i barową organizują Hocki Klocki / nad Wisłą. Partnerem Strategicznym jest Soho Factory.

Targi Slow Weekend

13-14. grudnia 2014, Soho Factory

10:00 - 20:00, wstęp wolny



