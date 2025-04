Reklama

Pomagać możemy, jak się okazuje, na mnóstwo sposobów. Każdy może wybrać coś dla siebie, coś, co i jemu przyniesie satysfakcję, i umożliwi zdobycie posiłku dla wielu zwierzaków. Bądźmy szczerzy, pomaganie zwierzętom stało się modne i jest to wyjątkowo dobra moda. Jeśli zatem chcesz być trendy, pomagaj! Razem z akcją Karmimy Psiaki możesz to robić w następujące sposoby:

Pomagaj codziennie – i przy okazji

Nie ma nic prostszego niż pomaganie i jednoczesne wykonywanie codziennych czynności! Wystarczy tylko wejść na stronę www.karmimypsiaki.pl/pomagaj-przy-okazji, wybrać dział, który nas interesuje, przejść do sklepu i zrobić zakupy. Część z wydanej sumy zasili konto akcji – Ty kupujesz nowe buty i dżinsy, psiaki mogą mieć miskę pełną karmy!

Kliknij w banner

Bardzo łatwo pomagać można codziennie, klikając każdego dnia banner akcji. Każdego dnia przeglądamy dziesiątki stron, klikamy setki razy myszką. Wystarczy jedno z tych kliknięć każdego dnia, aby realnie pomóc psiakom: www.karmimypsiaki.pl/pomagaj-codziennie.

Radość z tańczenia – radością z pomagania

Mijają już czasy, gdy stoi się z puszką na środku rynku i prosi o wsparcie jakiejś akcji. Teraz stawiamy na atrakcyjne wydarzenia, które przyciągną tłumy.

15 listopada w Krakowie rozpoczyna się cykl Maratonów Zumby. Jeśli ktoś poszukuje dodatkowej motywacji do rozpoczęcia wysiłku fizycznego, dba o swoją kondycję lub po prostu uwielbia tańczyć – z pewnością doceni wydarzenie łączące pozytywną atmosferę, najlepszych trenerów, pozytywnych ludzi i szczytną ideę. Zamień kalorie na jedzenie – dla psiaków!

Maratony Zumby odbędą się także w innych polskich miastach:

Wrocław (24 stycznia),

(24 stycznia), Poznań (28 lutego),

(28 lutego), Warszawa (21 marca),

(21 marca), Szczecin (18 kwietnia).

Koncert na 3 urodziny

Fanów dobrej muzyki na pewno zachwyci koncert Misi Ff, który odbędzie się 20 listopada w Warszawie. Młoda gwiazda, uhonorowana między innymi Paszportem Polityki czy Fryderykiem, będzie wisienką na torcie akcji Karmimy Psiaki; dobre brzmienia muzyczne odbędą się w klubie Hybrydy.

Karmimy Psiaki w liczbach

Od początku działalności akcja zebrała ponad 8 500 kg karmy. W marcu 2014 powstała kampania społeczna "Nie kupuj - adoptuj!"; dzięki działaniom fundacji znaleziono dom dla 300 psiaków. Karmimy Psiaki otrzymało honorowy patronat od 12 prezydentów miast i wsparcie od 31 osobowości ze świata filmu, sportu czy muzyki. Przez trzy lata zaangażowano ponad 300 000 osób, zaś na Facebooku można zauważyć ponad 90 000 aktywnych fanów.

