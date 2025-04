Już za miesiąc w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich, czyli dawnym Traffic Clubie przy ulicy Brackiej w Warszawie odbędzie się druga edycja Targów ART MARKET POLAND skupiających młodych polskich projektantów i twórców z całego kraju.



Jaki cel przyświeca Targom ART MARKET POLAND?

Główną ideą ART MARKET POLAND jest stworzenie odpowiedniej, przyjaznej przestrzeni dla młodych twórców, tak aby mogli oni zaoferować swoje prace, dzięki czemu zaistnieją na rynku i wypromują własną markę.

Targi dla młodych projektantów to wyjątkowe miejsce, gdzie twórcy prezentują swoje własnoręcznie wykonane projekty, dzięki czemu goście Targów mają możliwość nabycia interesujących i oryginalnych przedmiotów.

Projekty z różnych dziedzin

To, co wyróżnia ART MARKET POLAND spośród innych wydarzeń prezentujących prace młodych projektantów, to ich interdyscyplinarna formuła. Projektanci reprezentują wiele dziedzin sztuki użytkowej, dlatego podzieleni są na pięć kategorii:

FASHION – odzież, obuwie oraz dodatki;

– odzież, obuwie oraz dodatki; BIŻU – biżuteria;

– biżuteria; DESIGN – wzornictwo przemysłowe, meble, oświetlenie, ceramika;

– wzornictwo przemysłowe, meble, oświetlenie, ceramika; KIDS – rzeczy dedykowane dzieciom – ubrania, zabawki, materiały edukacyjne;

– rzeczy dedykowane dzieciom – ubrania, zabawki, materiały edukacyjne; ART – malarstwo, rysunek, kolaż, rzeźba oraz przedmioty nie mieszczące się w powyższych kategoriach, a cechujące się dużą wartością artystyczną i estetyczną.

Pomysłodawca Targów o projekcie

– W naszym kraju mamy wielu młodych zdolnych artystów, których należy dobrze wypromować. My chcemy to zrobić! Mam także nadzieję, że ART MARKET POLAND stanie się okazją dla projektantów do wymiany doświadczeń, podzielenia się opiniami i nawiązania współpracy. – mówi Bogdan Nowowiejski.

Inne atrakcje na targach

strefa EDU , gdzie zaprezentują się uczelnie oraz placówki kształcące na kierunkach artystycznych;

, gdzie zaprezentują się uczelnie oraz placówki kształcące na kierunkach artystycznych; warsztaty dla zwiedzających.

Informacje o ART MARKET POLAND

Data: 18-19 października 2014.

Miejsce: Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, Warszawa, ul. Bracka 25.

Czas: Godziny między 11 a 19.

