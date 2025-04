Nowy sezon „Sukcesji” to niewątpliwy czarny koń w ramówce HBO Max. Obsypany nagrodami serial o rodzinie medialnych potentatów wystartował z finałowymi odcinkami, które wznowiły internetowy fenomen. Według oficjalnych danych, 27 marca (w dniu premiery pierwszego odcinka 4. sezonu) odnotowano aż 350% wzrostu streamów głównego motywu z serialu autorstwa Nicholasa Britelala. Okazuje się także, że fani uważają postacie z rodziny Royów za tak inspirujące, że na całym świecie wygenerowano już prawie… 20 tysięcy playlist nawiązujących do serialu. Internauci na tyle trafnie zobrazowali charaktery telewizyjnych milionerów, że fenomenem zainteresowało się samo Spotify i stworzyło raport, w którym zestawiono najczęściej powtarzające się utwory na playlistach inspirowanych bohaterami. Jesteście ciekawi, co gra w słuchawkach, kiedy wykupuje się konkurencyjną firmę za 10 miliardów dolarów?

Wybrane, najpopularniejsze utwory dodawane do generowanych przez użytkowników playlist Kendalla Roya na Spotify:

„L to the OG (feat. Kendall Roy)” (Kendall Roy, Nicholas Britell),

„I Bet on Losing Dogs” (Mitski),

„Super Rich Kids” (Earl Sweatshirt, Frank Ocean),

„this is me trying” (Taylor Swift),

„An Open Letter to NYC” (Beastie Boys),

„Liability” (Lorde),

„Nobody” (Mitski),

„Dealer” (Lana Del Rey),

„A Burning Hill” (Mitski).

Nie powinno dziwić, że na playlistach inspirowanych postacią Shiv Roy królują mocne kobiece głosy:

„Maneater” (Nelly Furtado),

„The Man” (Taylor Swift),

„Money Power Glory” (Lana Del Rey),

„Me and My Husband” (Mitski),

„Comme Des Garçons (Like The Boys)” (Rina Sawayama),

„I Did Something Bad” (Taylor Swift),

„King” (Florence + The Machine).

Playlisty inspirowane najmłodszym synem rodziny Roy są zabawne, przewrotne i… absolutnie pokręcone, jak i on sam:

„Roman’s Beat - Hearts” (Nicholas Britell),

„Romulus” (Sufjan Stevens),

„short kings anthem” (blackbear),

„It's Only Sex” (Car Seat Headrest, Tiny Meat Gang),

„Verbatim” (Mother Mother),

„Real Men” (Mitski),

„Super Rich Kids” (Earl Sweatshirt, Frank Ocean),

„I Wanna Be Your Dog - 2019 Remaster” (The Stooges),

„Poor Little Rich Boy” (Regina Spektor),

„I Don't Wanna Be Funny Anymore” (Lucy Dacus).

Najczęściej powtarzające się utwory na playlistach inspirowanych seniorem rodu i założycielem rodzinnego imperium przywodzą na myśl oczywiście siłę, zwycięstwo, ale i pewną dozę sentymentu:

„My Way” (Frank Sinatra),

„First Love/Late Spring” (Mitski),

„Andante Moderato - End Credits - Amen” (Nicholas Britell),

„Punisher” (Phoebe Bridgers),

„Boss Bitch” (Doja Cat),

„New Person, Same Old Mistakes” (Tame Impala),

„Needed Me” (Rihanna),

„Come As You Are - Remastered” (Nirvana),

„All I Do Is Win (feat. T-Pain, Ludacris, Snoop Dogg & Rick Ross)” (DJ Khaled).

Kolejne odcinki finałowego sezonu „Sukcesji” znajdziecie na HBO Max co poniedziałek.

