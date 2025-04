Spektakl Skrzypek na dachu

Klasyczna wersja sztuki "Skrzypek na dachu" znowu będzie wystawiana w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Światowej sławy musical zachwyca publiczność zarówno tematem, jak i sposobem ukazania humanistycznego przesłania. Muzykę do tej sztuki skomponował Jerry Bock. Spektakle będą wystawiane w dniach 25-29 marca.

Fabuła musicalu "Skrzypek na dachu"

Za kanwę libretta posłużyła powieść Szołema Alejchema "Dzieje Tewjego Mleczarza". Akcja rozgrywa się w 1905 r. w Anatewce, małym miasteczku na terenie Rosji carskiej, gdzie obok siebie żyją dwie społeczności – żydowska i rosyjska, które starają się nie wchodzić sobie w drogę. Historyczne tło akcji nawiązuje do rodzącego się komunizmu, rewolucji 1905 roku, a w finale do masowej emigracji ludności żydowskiej.

Tytułowy Tewje jest ubogim mleczarzem, obarczonym pięcioma córkami, które chce wydać za mąż. One jednak nie zgadzają się z propozycjami swatki i szukają związków opartych na miłości. Tewje raz po raz staje przed wyborem, co jest ważniejsze: życie zgodnie z tradycją czy szczęście córek. Tymczasem do Anatewki dociera wiadomość o konieczności opuszczenia przez wszystkich Żydów miasteczka.

