Już od piątku, 13 marca w Teatrze Żydowskim w Warszawie wystawiana będzie sztuka "Kafka tańczy". W Polsce pojawi się premierowo, ale na świecie od lat cieszy się wielką popularnością. Muzykę do polskiej wersji spektaklu przygotował znakomity Piotr Moss.

„Kafka tańczy” to spektakl, który triumfował na scenach teatralnych m. in. w Australii, USA, Francji - teraz mamy okazję oglądać go w Warszawie. Rolą panny młodej w sztuce „Kafka Dances” u boku Lecha Mackiewicza, reżysera adaptacji w Teatrze Żydowskim w Warszawie, debiutowała Cate Blanchett w Sydney Theater Company i otrzymała za nią prestiżową australijską nagrodę teatralną dla najlepszej debiutantki. Mocną stroną spektaklu jest muzyka autorstwa Piotra Mossa – płyta z jego kompozycjami "Piotr Moss – Chagall for Strings" w wykonaniu Kwartetu OPIUM zdobyła w kwietniu 2014 roku Fryderyka w kategorii: Album roku - muzyka współczesna.

O czym jest spektakl "Kafka tańczy"?

Spektakl „Kafka tańczy” został zainspirowany listami Franza Kafki do Felicji Bauer, napisanymi w trakcie ich krótkiej, lecz burzliwej znajomości. Autor dramatu, Timothy Daly, zainteresował się tematyką zmagań sztuki z życiem i życia ze sztuką. Napisał sztukę o artyście, który uczy się żyć i staje przed wyborem pomiędzy swoją twórczością a trudami codzienności i stara się dokonać wyboru. W przypadku Franza Kafki odpowiedź mogła być tylko jedna...

