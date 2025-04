Lubicie Hugh Granta? Aktor zasłynął dzięki roli w "Notting Hill", a połowa kobiet uwielbia go za zabawną kreację w "To właśnie miłość". Jeśli lubicie filmy z jego udziałem, to koniecznie obejrzyjcie "Scenariusz na miłość", który wyszedł właśnie na DVD.

O czym jest "Scenariusz na miłość"?

To przewrotna historia damsko-męska, doprawiona szczyptą humoru. 15 lat temu scenarzysta Keith Michaels (Hugh Grant) miał świat u stóp. Los jednak się odwrócił: dowcipny, seksowny i rozchwytywany laureat najbardziej pożądanej filmowej nagrody świata, Oscara, jest kompletnie spłukany, rozwiedziony i cierpi na chroniczny kryzys twórczy. Jedyne, co mu zostało z czasów chwały, to... mocno zawyżone poczucie własnej wartości i zarozumiałość. Z pragnieniem zarobienia szybkich i łatwych pieniędzy, przyjmuje ofertę prowadzenia kursu pisania scenariuszy na niewielkiej uczelni. Selekcja na zajęcia, prowadzona osobiście przez „profesora”, opiera się na prostych zasadach – przyjęte zostają tylko ładne kobiety i brzydcy mężczyźni. Świadomie flirtuje i czaruje swoje kursantki, ale nagle okazuje się, że za sprawą Holly (Marisa Tomei) sam wpada w zarzuconą sieć...

Komedia inna niż wszystkie

Film "Scenariusz na miłość" to dzieło wprawionego w kwestii produkcji komedii romantycznych, rezysera Marka Lawrence'a. Mówi się o nim, że jest "specjalistą od komedii romantycznych", a to już 4 film, który reżyser stworzył we współpracy z Hugh Grantem i po sukcesie "Scenariusza..." można sądzić, że będą kolejne! Ulubieniec Hollywood wyznał, że znakomicie czuł się w roli nauczyciela akademickiego:

Spędziłem mnóstwo czasu, pracując z Markiem nad scenariuszem, czytając kolejne wersje i dzieląc się z nim tysiącem wkurzających sugestii. Uwielbiam jego filmy, zawsze mnie rozśmieszają. Jest w nich dużo uroku i niewinności. I wyróżniają się genialnymi dialogami. Podobnie, jak wiele innych jego filmów, ta historia również ma w sobie odrobinę nostalgii i smutku, które wyzierają spoza komediowej struktury.

