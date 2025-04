Film "Dla ciebie wszystko" wszedł do polskich kin w październiku 2014 roku. W szybkim czasie zachwycił tysiące widzów. Wzruszająca historia o niełatwej miłości sprowokowała niejedną damską łzę... Wszystkie z was, które uwielbiają melodramat "Dla ciebie wszystko", mogą znowu do niego powrócić. Film jest już dostępny na płycie DVD!

Reklama

Fabuła filmu "Dla ciebie wszystko"

Dawson (James Marsden) i Amanda (Michelle Monaghan) byli kiedyś szaleńczo zakochanymi w sobie nastolatkami. Ich drogi rozeszły się jednak w burzliwych okolicznościach. Po 20 latach dawni kochankowie spotykają się na pogrzebie najlepszego przyjaciela. Wraz ze wspomnieniami wraca pożądanie, ale powody, przez które kiedyś się rozstali, są wciąż żywe... Niezwykła historia miłosna o pierwszej miłości i o wyborach, których musimy dokonywać, dążąc do szczęścia.

W naszej galerii mamy dla was najlepsze kadry z tego romantycznego filmu. Zapraszamy do oglądania!

Polecamy również inne filmy na DVD:

"Magia w blasku księżyca"

Powstańcza Warszawa w "Mieście 44"

3. sezon serialu "Dziewczyny"

Reklama

Materiały prasowe - Forum Film Poland