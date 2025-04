Kto był w Finlandii i zauroczył się tamtą kulturą, może powrócić do wspomnień już w najbliższy weekend. Kino Muranów razem z Ambasadą Finlandii przygotowują weekend w stylu fińskim. Od dziś do niedzieli w kinie Muranów odbywa się kolejna edycja Przeglądu Filmów Fińskich. Zostaną na niej zaprezentowane najnowsze produkcje fińskiej kinematografii. Sprawdź, jakie filmy będą wyświetlane.

Film "Praktykant"

Film „Praktykant” w reżyserii Ulrika Bengts przenosi nas do roku 1939 na odizolowaną od reszty świata wyspę. Bohaterem filmu jest Karl, który przybywa na wyspę, by zostać asystentem latarnika. Jako wychowanek sierocińca, stara się znaleźć swoje miejsce w rodzinie latarnika. Wkrótce chłopiec odkrywa skrzętnie skrywaną przez nich tajemnicę. Film w 2013 roku był fińskim kandydatem do Oscara.

Film "Emigrant z żelkowej malinowej łódki"

„Emigrant z żelkowej malinowej łódki” w reż. Leifa Lindbloma. Główny bohater filmu Mikko Virtanen czuję się transemigrantem. Urodzony w Filnlandii, a czujący się Szwedem. W czasie rejsu statkiem do Sztokholmu, spotyka Szweda, który gotów jest zamienić się z Mikko na swoją tożsamość. Co z tego wyniknie?

Film "Nie, dziękuję"

„Nie, dziękuję”, w reżyserii Samuli Valkama to szalona komedia z wątkiem miłosnych i seksualnym w tle. Opowiada o małżeństwie z długoletnim stażem, w którym wygasła namiętność. Bohaterka filmu, Helii, stara się to zmienić, lecz jej mąż bardziej zainteresowany jest grami komputerowymi niż nią. W życiu Helii pojawia się w końcu młodszy mężczyzna...

Film "Dwa domy"

„Dwa domy” w reż. Klausa Härö. Jest to opowieść o kochającym się małżeństwie, które zmuszone jest pracować w oddalonych od siebie miejscowościach. Film opowiada o miłości, poświęceniu, ale również stawia pytanie: Czy naprawdę warto być razem za wszelką cenę?

Materiały prasowe - Gutek Film